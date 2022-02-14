Депутатам Рады запретили покидать Украину

08:15 14.02.2022

Депутатам Верховной Рады Украины запрещено покидать страну с 14 февраля. Об этом сообщил депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

"Депутатам Верховной Рады закрыт вылет из Украины с 12 ночи", - в частности написал он, усомнившись в законности и конституционности данного распоряжения.

Ранее депутат партии "Слуга народа" Александр Качура также сообщил, что депутатам "рекомендовано" не покидать страну.

Президент США Джо Байден предупредил союзников, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом глава Белого дома заявил во время прошедших 11 февраля онлайн-переговоров с представителями ЕС, НАТО, Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Польши и Румынии. Несколько источников в американской администрации назвали изданию ту же дату. Вашингтон предупредил партнеров, что наступлению могут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

На фоне заявлений о «вторжении» все новые страны заявляют об отъезде своих дипломатов с Украины и рекомендуют своим гражданам покинуть страну. О подобных решениях, в частности, сообщили более десяти стран, в том числе США, Великобритания, Израиль, ряд стран ЕС.

В свою очередь, украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.