Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и объяснил цель совместных учений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным.

«Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете войска? Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные Силы Российской Федерации. Это наше дело», - цитирует слова белорусского президента агентство БелТА.

Также Лукашенко рассказал о целях совместных с Россией учений, отмечает «Интерфакс».

«До этой истерики мы приняли решение об учениях на юге нашей республики. Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря», - отметил он.

Напомним, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) проходят совместные учения «Союзная решимость-2022».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.02.2022, 20:26
    Гость: Просто интересно?

    Сколько на этот раз выцыганит, в американской валюте? Коле на молочишко.

  2. 14.02.2022, 20:15
    Гость: и не только деньги, но и погоны полковника...

    да шляпу ему в придачу. Вот тогда полный комплект,точь в точь --- ГНЕЗДИЛОВ!

  3. 14.02.2022, 19:27
    Гость: Слава

    А как вы думаете, где лежат миллиарды олигархов? Этого достаточно. Если вы не понимаете, кто друг, а кто враг, то нет смысла "растекаться мыслью по древу".

  4. 14.02.2022, 19:08
    Гость: славе

    1. Кто враг ?
    2. Кто отдает врагу ?
    3. Кто друг ?
    4. Кто не просит ?
    5. Кто зарабатывает ?
    6. Как зарабатывает.
    Прошу уточнить. Ибо иначе - п.. в лужу.

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