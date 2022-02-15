Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию. Соответствующее заявление размещено на сайте Госдепартамента.

"Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", — говорится в заявлении ведомства.

Республике присвоен четвертый уровень опасности.

Кроме того, Госдепартамент рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии и призвал граждан США немедленно покинуть Приднестровье.

Российские военные в Белоруссии участвуют в учениях «Союзная решимость», которые продлятся до 20 февраля. Учения проходят в том числе в западной части республики, где она граничит с Украиной.

В США предполагали, что военнослужащие, участвующие в учениях в Белоруссии, могут быть использованы для предполагаемого российского вторжения на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что совместные учения могут быть использованы как прикрытие для вторжения на Украину.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2022, 09:58
    Гость: паранойя

    Истерика, раздутая самими же Штатами, уже затмила разум - начинают верить в бред, который придумали!

  3. 15.02.2022, 09:48
    Гость: Мезозой-2

    "Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия ответит, если российских граждан начнут убивать где-либо, в том числе в Донбассе".
    +
    Но газ странам НАТО не отключат = пострадают интересы олигархов!

  4. 15.02.2022, 09:37
    Гость: Aркаим

    Секундочку - эта же радостная новость о том, что американцы покидают РБ была уже 10 дней назад. Опять покидают? Когда успели вернуться?

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