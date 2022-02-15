Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию
Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию. Соответствующее заявление размещено на сайте Госдепартамента.
"Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", — говорится в заявлении ведомства.
Республике присвоен четвертый уровень опасности.
Кроме того, Госдепартамент рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии и призвал граждан США немедленно покинуть Приднестровье.
Российские военные в Белоруссии участвуют в учениях «Союзная решимость», которые продлятся до 20 февраля. Учения проходят в том числе в западной части республики, где она граничит с Украиной.
В США предполагали, что военнослужащие, участвующие в учениях в Белоруссии, могут быть использованы для предполагаемого российского вторжения на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что совместные учения могут быть использованы как прикрытие для вторжения на Украину.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Истерика, раздутая самими же Штатами, уже затмила разум - начинают верить в бред, который придумали!
А когда покинут Германию Пользы будет навалом. Пиндосы плохо работаете!
"Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия ответит, если российских граждан начнут убивать где-либо, в том числе в Донбассе".
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Но газ странам НАТО не отключат = пострадают интересы олигархов!
Секундочку - эта же радостная новость о том, что американцы покидают РБ была уже 10 дней назад. Опять покидают? Когда успели вернуться?
Болезнь оказалась заразной)))