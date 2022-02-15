07:55 15.02.2022

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию. Соответствующее заявление размещено на сайте Госдепартамента.

"Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами", — говорится в заявлении ведомства.

Республике присвоен четвертый уровень опасности.

Кроме того, Госдепартамент рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии и призвал граждан США немедленно покинуть Приднестровье.

Российские военные в Белоруссии участвуют в учениях «Союзная решимость», которые продлятся до 20 февраля. Учения проходят в том числе в западной части республики, где она граничит с Украиной.

В США предполагали, что военнослужащие, участвующие в учениях в Белоруссии, могут быть использованы для предполагаемого российского вторжения на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что совместные учения могут быть использованы как прикрытие для вторжения на Украину.