Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США
Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — сказал Зеленский в интервью "РБК-Украина".
Документ с закрепленными гарантиями для Украины должен быть подписан Россией и США, заявил он.
«Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил украинский президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пусть Путин подпишет бумагу, разрешающую Украине вступить в НАТО. И пусть еще дадут пачку денег и пачку шоколада.
Дайте мне такую бумагу! Но только одно условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры! Окончательная бумажка! Фактическая! Настоящая! Броня!
Что имеет право требовать страна, которая прыгала в угаре психического расстройства и призывала вешать на "гиляке" детей и женщин (москаляк) соседней страны? Ей нужно обеспечить массовые поставки галоперидола и тройной ряд колючей проволоки. А этот забавный человечек с дипломом "юмориста-международника" должен вернутся на сцену и радовать своих соплеменников органной музыкой.
А кто , Зеленский , комик?
а потом поросит оружия как у нато и нападет на Каым и Донбасс. Какие гарантия Зеленский сам то предлагает?