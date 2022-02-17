Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США

Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — сказал Зеленский в интервью "РБК-Украина".

Документ с закрепленными гарантиями для Украины должен быть подписан Россией и США, заявил он.

«Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил украинский президент.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.02.2022, 05:34
    Гость: М-дя-я...

    Пусть Путин подпишет бумагу, разрешающую Украине вступить в НАТО. И пусть еще дадут пачку денег и пачку шоколада.

  2. 18.02.2022, 05:31
    Гость: Клоун Зеленский:

    Дайте мне такую бумагу! Но только одно условие: как угодно, что угодно, когда угодно, но чтоб это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери моей квартиры! Окончательная бумажка! Фактическая! Настоящая! Броня!

  3. 18.02.2022, 05:24
    Гость: ha

    Что имеет право требовать страна, которая прыгала в угаре психического расстройства и призывала вешать на "гиляке" детей и женщин (москаляк) соседней страны? Ей нужно обеспечить массовые поставки галоперидола и тройной ряд колючей проволоки. А этот забавный человечек с дипломом "юмориста-международника" должен вернутся на сцену и радовать своих соплеменников органной музыкой.

  5. 18.02.2022, 02:03
    Гость: Да

    а потом поросит оружия как у нато и нападет на Каым и Донбасс. Какие гарантия Зеленский сам то предлагает?

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