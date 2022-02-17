Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины от России и США

23:43 17.02.2022

Киев должен получить систему гарантий, не уступающую той, что предлагают странам НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«НАТО — единственный, по сути, сегодня из существующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться. Для нас там есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние — годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО», — сказал Зеленский в интервью "РБК-Украина".

Документ с закрепленными гарантиями для Украины должен быть подписан Россией и США, заявил он.

«Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — отметил украинский президент.