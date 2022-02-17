Зеленский посетовал на безуспешные попытки связаться с Путиным

13:41 17.02.2022

Украина в моменты риска эскалации конфликта посылала официальные запросы в администрацию президента РФ. Киев получал ответ из Кремля, однако это пока не приводит к встрече или телефонному разговору. Об этом сообщил прессе президент Украины Владимир Зеленский.

«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — цитируего его «РБК.Украина».

Украинский лидер добавил, что в феврале Украина тоже направляла аналогичный запрос. По словам Зеленского, Киеву отвечают, но это «не ведет ко встрече», также не подтверждают телефонный разговор. Глава государства отметил, что многие страны предлагали свои площадки для его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с Россией», — подчеркнул Зеленский.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на предложение Киева встретиться на высшем уровне ответил журналистам одним словом: «Зачем?»