Зеленский посетовал на безуспешные попытки связаться с Путиным
Украина в моменты риска эскалации конфликта посылала официальные запросы в администрацию президента РФ. Киев получал ответ из Кремля, однако это пока не приводит к встрече или телефонному разговору. Об этом сообщил прессе президент Украины Владимир Зеленский.
«Не в последние дни, время от времени Украина, как ответственная страна, в любые моменты рисков эскалации, информации относительно этих рисков, информации о стягивании войск и тому подобное дает официальный запрос в администрацию президента РФ. Это было», — цитируего его «РБК.Украина».
Украинский лидер добавил, что в феврале Украина тоже направляла аналогичный запрос. По словам Зеленского, Киеву отвечают, но это «не ведет ко встрече», также не подтверждают телефонный разговор. Глава государства отметил, что многие страны предлагали свои площадки для его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с Россией», — подчеркнул Зеленский.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на предложение Киева встретиться на высшем уровне ответил журналистам одним словом: «Зачем?»
Комментарии читателей Оставить комментарий
вас же пока никто не трогает.
Вот интересно,те кто на форуме за войну с Украиной,сам пойдет принимать участие в боевых действиях? Или может отправит своего сына,мужа или брата на войну? Все герои чужими руками жар загребать. А не думает ,что потерь будет очень много,что с одной,что с другой стороны.
Клоуном говорить то захочет? Ну разве что пусть обслужит корпоративчик какой. Пустое место хочет о чём то поговорить, смешно да и только.
Украинская власть действует как карлик,почувствовавший, после употребления "травки",себя великаном.
решило отсоединиться от Сербии, её НАТО вбомбило в каменный век. Чего лезешь к России?