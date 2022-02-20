На юго-востоке Польши начались польско-американские учения

23:27 20.02.2022

Американские военные приступили к учениям совместно с польскими солдатами, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, учения проходят на юго-востоке страны.

«В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии ("Железной дивизии") начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Мы последовательно усиливаем безопасность восточного фланга НАТО»,— цитирует заявление Блащака «Коммерсант».

США перебросили в Польшу 1,7 тыс. военнослужащих. Также дополнительные воинские подразделения США направили в Румынию и Германию. Еще 8,5 тыс. военнослужащих привели в повышенную боевую готовность.

Сегодня на фоне обострения ситуации в Донбассе Польша попросила созвать специальное заседание ОБСЕ.