ЕС не верит в заявления ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз считает безосновательными заявления самопровозглашенных ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению. Брюссель осудил использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы гражданских районов и призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.

«ЕС не видит оснований для утверждений, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, сдержанности и деэскалации»,— цитирует «Коммерсант» заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Брюссель приветствовал «позицию сдержанности» Украины перед лицом «продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации». Евросоюз обеспокоен, что «инсценированные события» могут стать предлогом для «военной эскалации».

ДНР и ЛНР с 18 февраля проводят эвакуацию населения в Россию. Лидеры самопровозглашенных республик объяснили это информацией о планах Украины по нападению. Киев это отрицает.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2022, 21:21
    Гость: demos

    Это ещё не предел, дружище. Вон фошисты свою радиостанцию в Глайвице уничтожили, переодели заключенных в польскую форму и заставили их напасть и всех перебить. Потом и самих заключённых расстреляли, чтобы предъявить миру "поляков" зверски напавших на фатерлянд.

  2. 20.02.2022, 20:55
    Гость: у нас с логикой всё в порядке.А у вас послушание -путь в рай

    Тактика выжженной земли применялась первично в РосИмперии. Гитлеровская Германия пользовалась наработками в 20-м веке российской империи
    По приказу Николая2 казаки выселяли из домов беларусов и гнали их на станцию ,чтоб вывезти вглубь России.Дома же насильно выселенных поджигали и это было сплошное зарево.В качестве вынужденных беженцев оказались более 2МИЛЛИОНОВ беларусов.Тут правда есть небольшая оговорка,при насильственном выселении "царской милостью" несчастным беженцам писалась расписка,что после войны всё будет восстановлено.Война и революция списали все эти "добродетели" царя вместе с царём.
    Аналогичные действия Россия применяла в войне "Грузия против Грузии",где поселения грузин в Абхазии испарялись при авианалетах рос авиации.
    Фразы :"Зачем нам такой мир ,в котором нет России?" или "Превратить в атомный пепел" континенты и города не беспочвенны .
    Так что, ты своей маме расскажи "какая хорошая Россия,а её все кому не лень распинают как Иисуса"

  3. 20.02.2022, 20:18
    Гость: Буржую война - что мать родна

    Буржуям война всегда выгодна. Как россиянским, так и какляцким. Они наживаются на военных поставках.

  4. 20.02.2022, 20:13
    Гость: Конгениально :гроссмейстер пожертвовал ферзя

    А когда Хрущев в экстазе бил каблуком своего туфля,то страны каплагеря в мгновение стали подкаблучниками.Но вот беда, в 1991годы СССР развалился из-за того,что не стало бумаги на членские билеты для новых верных ленинцев,а пчелы столько мёда натаскали и чтоб воск не пропадал,то из него выпустили столько свеч,что они стали конкурентами членских билетов.А вся партия во главе с цк кпсс осознав всю серьёзность партбилетного кризиса ринулась в церковь.

  5. 20.02.2022, 20:01
    Гость: Leon

    Господин Жозеп Боррель,у Вас с логикой всё в порядке? ПО вашему ДНР и ЛНР эвакуируют своих людей что бы потом бомбить свою же территорию?

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