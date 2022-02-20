ЕС не верит в заявления ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению
Евросоюз считает безосновательными заявления самопровозглашенных ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению. Брюссель осудил использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы гражданских районов и призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.
«ЕС не видит оснований для утверждений, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, сдержанности и деэскалации»,— цитирует «Коммерсант» заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
Брюссель приветствовал «позицию сдержанности» Украины перед лицом «продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации». Евросоюз обеспокоен, что «инсценированные события» могут стать предлогом для «военной эскалации».
ДНР и ЛНР с 18 февраля проводят эвакуацию населения в Россию. Лидеры самопровозглашенных республик объяснили это информацией о планах Украины по нападению. Киев это отрицает.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это ещё не предел, дружище. Вон фошисты свою радиостанцию в Глайвице уничтожили, переодели заключенных в польскую форму и заставили их напасть и всех перебить. Потом и самих заключённых расстреляли, чтобы предъявить миру "поляков" зверски напавших на фатерлянд.
Тактика выжженной земли применялась первично в РосИмперии. Гитлеровская Германия пользовалась наработками в 20-м веке российской империи
По приказу Николая2 казаки выселяли из домов беларусов и гнали их на станцию ,чтоб вывезти вглубь России.Дома же насильно выселенных поджигали и это было сплошное зарево.В качестве вынужденных беженцев оказались более 2МИЛЛИОНОВ беларусов.Тут правда есть небольшая оговорка,при насильственном выселении "царской милостью" несчастным беженцам писалась расписка,что после войны всё будет восстановлено.Война и революция списали все эти "добродетели" царя вместе с царём.
Аналогичные действия Россия применяла в войне "Грузия против Грузии",где поселения грузин в Абхазии испарялись при авианалетах рос авиации.
Фразы :"Зачем нам такой мир ,в котором нет России?" или "Превратить в атомный пепел" континенты и города не беспочвенны .
Так что, ты своей маме расскажи "какая хорошая Россия,а её все кому не лень распинают как Иисуса"
Буржуям война всегда выгодна. Как россиянским, так и какляцким. Они наживаются на военных поставках.
А когда Хрущев в экстазе бил каблуком своего туфля,то страны каплагеря в мгновение стали подкаблучниками.Но вот беда, в 1991годы СССР развалился из-за того,что не стало бумаги на членские билеты для новых верных ленинцев,а пчелы столько мёда натаскали и чтоб воск не пропадал,то из него выпустили столько свеч,что они стали конкурентами членских билетов.А вся партия во главе с цк кпсс осознав всю серьёзность партбилетного кризиса ринулась в церковь.
Господин Жозеп Боррель,у Вас с логикой всё в порядке? ПО вашему ДНР и ЛНР эвакуируют своих людей что бы потом бомбить свою же территорию?