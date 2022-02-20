ЕС не верит в заявления ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению

11:59 20.02.2022

Евросоюз считает безосновательными заявления самопровозглашенных ДНР и ЛНР о планах Украины по нападению. Брюссель осудил использование тяжелого вооружения и неизбирательные обстрелы гражданских районов и призвал Россию к деэскалации и отводу войск от границы с Украиной.

«ЕС не видит оснований для утверждений, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, сдержанности и деэскалации»,— цитирует «Коммерсант» заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Брюссель приветствовал «позицию сдержанности» Украины перед лицом «продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации». Евросоюз обеспокоен, что «инсценированные события» могут стать предлогом для «военной эскалации».

ДНР и ЛНР с 18 февраля проводят эвакуацию населения в Россию. Лидеры самопровозглашенных республик объяснили это информацией о планах Украины по нападению. Киев это отрицает.