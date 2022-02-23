Байден объявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ

09:44 23.02.2022

Президент США Джо Байден решил ввести первый пакет санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик, которые, по его словам, будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году.

«Я собираюсь начать с введения санкций в ответ, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями», - цитирует слова Байдена «Интерфакс».

По словам Байдена, блокирующие санкции (включение в SDN-List) затронут ВЭБ, также он назвал «military bank», имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Байден отметил, что со среды США начнут вводить санкции и против российских элит и их родственников.

Кроме того санкции коснутся доступа России к внешним рынкам заимствований.

«Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию», - заявил Байден, добавив, что Россия не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст санкционного указа пока не опубликован).

При этом американский президент отметил, что США продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине и будут укреплять силы союзников по НАТО.

«Сегодня в ответ на признание России в том, что они не выведут свои войска из Белоруссии, я дал разрешение на дополнительную переброску сил и техники США, которые уже находятся в Европе, чтобы усилить наших балтийских союзников - Эстонию, Латвию и Литву», - сказал он, заверив, что данные действия являются полностью оборонительными.