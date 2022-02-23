Байден объявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ

Президент США Джо Байден решил ввести первый пакет санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик, которые, по его словам, будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году.

«Я собираюсь начать с введения санкций в ответ, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями», - цитирует слова Байдена «Интерфакс».

По словам Байдена, блокирующие санкции (включение в SDN-List) затронут ВЭБ, также он назвал «military bank», имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Байден отметил, что со среды США начнут вводить санкции и против российских элит и их родственников.

Кроме того санкции коснутся доступа России к внешним рынкам заимствований.

«Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию», - заявил Байден, добавив, что Россия не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст санкционного указа пока не опубликован).

При этом американский президент отметил, что США продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине и будут укреплять силы союзников по НАТО.

«Сегодня в ответ на признание России в том, что они не выведут свои войска из Белоруссии, я дал разрешение на дополнительную переброску сил и техники США, которые уже находятся в Европе, чтобы усилить наших балтийских союзников - Эстонию, Латвию и Литву», - сказал он, заверив, что данные действия являются полностью оборонительными.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2022, 16:54
    Гость: всегда в коалиции

    Особенно в Севастополе в 1853-1856. "Союзная англия" в 1945 готовила удар по СССР силами недобитых эсэсовских дивизий (план НЕмыслимое), да увидали ИС-3 на параде в берлине и струсили, "Союзные сша" готовили атомные бомбардировки городов СССР, и струсили, увидев советские атомные бомбы.

  2. 23.02.2022, 16:34
    Гость: сергей словянин

    И где ты увидел русских ? Окстись. Почитай историю,посмотри фотографии первого правительства или, кто сегодня в списке Форбс представляет русских или окружение президента.Одни русаки блин.

  3. 23.02.2022, 16:27
    Гость: фёдор

    похоже Путинсая клика просчиталась,в этот раз не прокатило,а только увеличит давление и поставки вооружения в Украину.

  5. 23.02.2022, 16:00
    Гость: Гость

    Ну как ненавидели? РИ воевала всегда в коалиции либо с Британской Империей,либо с Францией,либо с Германией,да и с США была коалиция.А теперь одни деграданты нищие и те врут и подставляют как только возможно.Уже в День Победы на Красной Площади какие-то макаки скачут стадами ,а не союзники по антигитлеровской коалиции.Монголы,туркмены,индусы,пакистанцы и всякая черная шваль туземная.Аж белорусы ОТДЕЛЬНЫЙ СОЮЗНИК теперь,хотя никто такой страны не знал,а был просто Белорусский фронт-вот и всё.

Все комментарии (40)
Выбор читателей
Войну на Украине могут остановить только украинцы
© KM.RU, Алексей Белкин
В московском метро двое мужчин напали на полицейских
Сергей Черняховский. Переговоры на фоне смертей
Глава МИД Китая выступил за уважение территориальной целостности Украины
Избранное
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?
Как начать знакомство с девушкой?
Космическая наука и прогресс
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
«Дагестанский прыжок» и его последствия
Ковид все спишет: смерть 13-ти больных из-за недостатка кислорода пытаются замолчать
5 признаков бесплодия, которые нельзя игнорировать
Как 77 лет назад Москва решила «закошмарить» Киев метрополитеном
Angel «A Woman's Diary Chapter II»
«И все побежали опять напяливать намордники до самых бровей»
Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек