Байден объявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против РФ
Президент США Джо Байден решил ввести первый пакет санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик, которые, по его словам, будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году.
«Я собираюсь начать с введения санкций в ответ, которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014, и, если Россия продолжит с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями», - цитирует слова Байдена «Интерфакс».
По словам Байдена, блокирующие санкции (включение в SDN-List) затронут ВЭБ, также он назвал «military bank», имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.
Байден отметил, что со среды США начнут вводить санкции и против российских элит и их родственников.
Кроме того санкции коснутся доступа России к внешним рынкам заимствований.
«Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию», - заявил Байден, добавив, что Россия не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст санкционного указа пока не опубликован).
При этом американский президент отметил, что США продолжат оказывать военную и финансовую помощь Украине и будут укреплять силы союзников по НАТО.
«Сегодня в ответ на признание России в том, что они не выведут свои войска из Белоруссии, я дал разрешение на дополнительную переброску сил и техники США, которые уже находятся в Европе, чтобы усилить наших балтийских союзников - Эстонию, Латвию и Литву», - сказал он, заверив, что данные действия являются полностью оборонительными.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Особенно в Севастополе в 1853-1856. "Союзная англия" в 1945 готовила удар по СССР силами недобитых эсэсовских дивизий (план НЕмыслимое), да увидали ИС-3 на параде в берлине и струсили, "Союзные сша" готовили атомные бомбардировки городов СССР, и струсили, увидев советские атомные бомбы.
И где ты увидел русских ? Окстись. Почитай историю,посмотри фотографии первого правительства или, кто сегодня в списке Форбс представляет русских или окружение президента.Одни русаки блин.
похоже Путинсая клика просчиталась,в этот раз не прокатило,а только увеличит давление и поставки вооружения в Украину.
Давно пора! Иначе мы свой бизнес не разовьем! Нам нужно горе!
Ну как ненавидели? РИ воевала всегда в коалиции либо с Британской Империей,либо с Францией,либо с Германией,да и с США была коалиция.А теперь одни деграданты нищие и те врут и подставляют как только возможно.Уже в День Победы на Красной Площади какие-то макаки скачут стадами ,а не союзники по антигитлеровской коалиции.Монголы,туркмены,индусы,пакистанцы и всякая черная шваль туземная.Аж белорусы ОТДЕЛЬНЫЙ СОЮЗНИК теперь,хотя никто такой страны не знал,а был просто Белорусский фронт-вот и всё.