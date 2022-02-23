Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников

10:10 23.02.2022

США приняли решение ввести санкции против детей российских чиновников, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление американского Минфина. Ограничения вводятся из-за признания РФ независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Меры вводятся против заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова), председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадкова) и генерального директора компании VK Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Также повторно вводятся санкции против самих Александра Бортникова и Сергея Кириенко.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость республик Донбасса и заключил с их главами договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который в том числе предполагает сотрудничество в сфере обороны. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали эти документы.

Страны Запада осудили признание Россией ДНР и ЛНР. Президент США Джо Байден заявил, что «Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции».