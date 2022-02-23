Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников

США приняли решение ввести санкции против детей российских чиновников, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление  американского Минфина. Ограничения вводятся из-за признания РФ независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Меры вводятся против заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова), председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадкова) и генерального директора компании VK Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Также повторно вводятся санкции против самих Александра Бортникова и Сергея Кириенко.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость республик Донбасса и заключил с их главами договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который в том числе предполагает сотрудничество в сфере обороны. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали эти документы.

Страны Запада осудили признание Россией ДНР и ЛНР. Президент США Джо Байден заявил, что «Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.02.2022, 17:34
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Да он и без мусора был бы на раздаче . Ты видать питаешься с его стола .

  3. 23.02.2022, 16:46
    Гость: Гость

    Может быть в СССР и не было ЛУЧШЕЕ образование и ЛУЧШАЯ в мире медицина,но это было образование и медицина.И милиция не вызывала смех и презрение и народа,а теперь врачи такие,что их самих надо консультировать,80% специалистов инженерных направлений,да и любых вообще - пародия не специалистов.А в МВД такие сотрудники,что каждый второй монолог можно без купюр в юмористическую программу ставить,а ведь это начсостав-вплоть до генералов!

Все комментарии (68)
Выбор читателей
Войну на Украине могут остановить только украинцы
МИД РФ
Лавров предложил НАТО действовать по принципу «Пацан сказал - пацан сделал»
Признание ДНР и ЛНР: быть или не быть?
Признание ДНР и ЛНР: быть или не быть?
Владимир Путин обратился к гражданам России
Избранное
Лояльность россиян к службе в армии достигла небывало высокого показателя
Цифропремьер Мишустин отменил СанПиНы, защищающие детей и ограничивающие применение электронных технологий
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
«Били и девочек, и даже малышей»: как реабилитируют детей в приюте «Радуга»
«Кровь стынет в жилах»: Голиковой выразили народное негодование из-за сегрегации по QR-кодам
«Мы должны сделать все возможное, чтобы вытащить его оттуда» - певица Алена Апина призывает освободить Максима Шугалея
Давос он-лайн и кризис мирового неолиберализма
Невероятная Ольга Кабо
«Бахыт-компот», 24 февраля, «Главклуб»
Ford Ranger: элитный корпус штурмовиков (тест-драйв)
Стремление быть отличном: хорошо или плохо