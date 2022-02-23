Минфин США ввел санкции против детей российских чиновников
США приняли решение ввести санкции против детей российских чиновников, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление американского Минфина. Ограничения вводятся из-за признания РФ независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Меры вводятся против заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова), председателя ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадкова) и генерального директора компании VK Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Также повторно вводятся санкции против самих Александра Бортникова и Сергея Кириенко.
21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость республик Донбасса и заключил с их главами договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который в том числе предполагает сотрудничество в сфере обороны. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно ратифицировали эти документы.
Страны Запада осудили признание Россией ДНР и ЛНР. Президент США Джо Байден заявил, что «Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему Медведева и его сына нет в списках? Он что крот?
Да он и без мусора был бы на раздаче . Ты видать питаешься с его стола .
Может быть в СССР и не было ЛУЧШЕЕ образование и ЛУЧШАЯ в мире медицина,но это было образование и медицина.И милиция не вызывала смех и презрение и народа,а теперь врачи такие,что их самих надо консультировать,80% специалистов инженерных направлений,да и любых вообще - пародия не специалистов.А в МВД такие сотрудники,что каждый второй монолог можно без купюр в юмористическую программу ставить,а ведь это начсостав-вплоть до генералов!
мало кто куда 10 лет назад входил, он же не банкир.
У КОТОРОГО?