Молдавия и Литва заявили о готовности ввести режим чрезвычайного положения

13:50 24.02.2022

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны обратится к парламенту с просьбой объявить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Об этом она заявила на брифинге после заседания Высшего совета по безопасности страны.

При этом она назвала действия России, которая ранее начала спецоперацию в Донбассе, «грубым нарушением международного права», и заявила о готовности Молдавии помочь гражданам Украины и при необходимости принять беженцев.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что на фоне российской спецоперации в Донбассе попросит парламент объявить чрезвычайное положение в стране, сообщает РБК.

«Ввиду сложившихся обстоятельств мы должны принять юридические меры, прежде всего для укрепления нашей внешней безопасности», - отметил он.