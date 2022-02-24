Молдавия и Литва заявили о готовности ввести режим чрезвычайного положения

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны обратится к парламенту с просьбой объявить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Об этом она заявила на брифинге после заседания Высшего совета по безопасности страны.

При этом она назвала действия России, которая ранее начала спецоперацию в Донбассе, «грубым нарушением международного права», и заявила о готовности Молдавии помочь гражданам Украины и при необходимости принять беженцев.

Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что на фоне российской спецоперации в Донбассе попросит парламент объявить чрезвычайное положение в стране, сообщает РБК.

«Ввиду сложившихся обстоятельств мы должны принять юридические меры, прежде всего для укрепления нашей внешней безопасности», - отметил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.02.2022, 18:02
    Гость: Мастер

    В Молдове должны понимать, что румыны с их ракетами следующие и им возможно придется позаботиться и о них тоже, а литовцам о поляках. Наличие атомного оружия является прежде всего угрозой, с не защитой его обладателям.

  2. 24.02.2022, 17:17
    Гость: в Бендерах

    молдавская милиция в 1992 году выпускниц школ насиловала и убивала, так как это совпало с окончанием учебного года и школьными балами. Помним, не простим.

  3. 24.02.2022, 17:02
    Гость: Сергей

    А в России забыли про геноцид Русских и Русско язычных в Бендерах и в Тирасполе, а также попытку геноцида русско язычных гагаузов со стороны прорумынских молдован?

  4. 24.02.2022, 15:30
    Гость: Смотрите, не опоздайте!

    Княжество Лихтен-Штейн уже ввело режим "ЧП" на своей тирри-Тории.

  5. 24.02.2022, 15:19
    Гость: Ну

    А Польша, она пока не определилась с кем? С умными барышнями или красивыми? Пусть спасает бандеровцев для преключений на все свои части тела и органов.

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