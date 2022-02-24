Молдавия и Литва заявили о готовности ввести режим чрезвычайного положения
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правительство страны обратится к парламенту с просьбой объявить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Об этом она заявила на брифинге после заседания Высшего совета по безопасности страны.
При этом она назвала действия России, которая ранее начала спецоперацию в Донбассе, «грубым нарушением международного права», и заявила о готовности Молдавии помочь гражданам Украины и при необходимости принять беженцев.
Президент Литвы Гитанас Науседа также заявил, что на фоне российской спецоперации в Донбассе попросит парламент объявить чрезвычайное положение в стране, сообщает РБК.
«Ввиду сложившихся обстоятельств мы должны принять юридические меры, прежде всего для укрепления нашей внешней безопасности», - отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Молдове должны понимать, что румыны с их ракетами следующие и им возможно придется позаботиться и о них тоже, а литовцам о поляках. Наличие атомного оружия является прежде всего угрозой, с не защитой его обладателям.
молдавская милиция в 1992 году выпускниц школ насиловала и убивала, так как это совпало с окончанием учебного года и школьными балами. Помним, не простим.
А в России забыли про геноцид Русских и Русско язычных в Бендерах и в Тирасполе, а также попытку геноцида русско язычных гагаузов со стороны прорумынских молдован?
Княжество Лихтен-Штейн уже ввело режим "ЧП" на своей тирри-Тории.
А Польша, она пока не определилась с кем? С умными барышнями или красивыми? Пусть спасает бандеровцев для преключений на все свои части тела и органов.