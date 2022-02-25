Евросоюз заморозит счета Владимира Путина и Сергея Лаврова

Дали "зелёный счет" "наши русские" Горбачев и Сахаров.

После войны товарищ Сталин запретил деятельность греко- католической церкви в яЗападной Украине за сотрудничество с фашистами и пр. "Заслуги".Сделал это грамотно, в союзе с церковью. Решение принимал не Сталин, а Собор. В глубоком подполье может они и были, но отсвечивали. Когда подул ветер перемен начали обращаться еще при Союзе к властям чтобы разрешили. Им отказывали. В конце концов Сахаров за них хлопотал, им разрешили служить. Они забрали взад свои церкви , которые были в свое время переданы РПЦ, к ним потянулись друзья из яКанадчины и США,сбежавшие после войны возили деньги и антисоветскую литературу. Началась обработка населения Западной Украины. Кто не в курсе, греко-католики, они же униаты, подчиняются Ватиканумежду прочим цари и советские руководители Ватикан не жаловались с Папами не встречались. Первым на аудиенцию в Ватикан отправился Горбачев, далее Ельцин, Путин.

С разрешения Горбачева и Сахарова униаты начали свое грязное дело. Потом постепенно начали продвигаться ' сначала Юго-Запад, далее Центр и Восток Украины.

Разумеется образованные люди знают это . И Дмитрий Куликов, и Николай Злобин, и конечно же Соловьев. Но они никогда этого вам не скажут. Им выгоднее выставлять украинцев идиотами ни с того ' ни с сего взбесмвшимися.

В 90-х с подачи униатов начались факельные шествия во Львове. Процесс пошел.