Евросоюз заморозит счета Владимира Путина и Сергея Лаврова

Сергей Лавров

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз заморозит счета президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в Европе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что заморозка активов не повлияет на их возможность посещать Европу.

Решение о заморозке счетов может быть принято уже сегодня, сообщил Financial Times со ссылкой источники, знакомые с ситуацией.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза одобрили план ввести санкции против президента России и министра иностранных дел и заморозить их зарубежные счета. Эту информацию также подтвердили собеседники Forbes и France Press.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2022, 00:31
    Гость: А что такое 'выходцы из

    Украины" по-вашему?
    Это вы о гражданах России так?

    Вы, мадам, занимаетесь шовинизм.
    И это мне нравится.
    Дает право плохо выражаться о русских

  3. 26.02.2022, 00:23
    Гость: Гы-гы - на Украине нацистам

    Дали "зелёный счет" "наши русские" Горбачев и Сахаров.
    После войны товарищ Сталин запретил деятельность греко- католической церкви в яЗападной Украине за сотрудничество с фашистами и пр. "Заслуги".Сделал это грамотно, в союзе с церковью. Решение принимал не Сталин, а Собор. В глубоком подполье может они и были, но отсвечивали. Когда подул ветер перемен начали обращаться еще при Союзе к властям чтобы разрешили. Им отказывали. В конце концов Сахаров за них хлопотал, им разрешили служить. Они забрали взад свои церкви , которые были в свое время переданы РПЦ, к ним потянулись друзья из яКанадчины и США,сбежавшие после войны возили деньги и антисоветскую литературу. Началась обработка населения Западной Украины. Кто не в курсе, греко-католики, они же униаты, подчиняются Ватиканумежду прочим цари и советские руководители Ватикан не жаловались с Папами не встречались. Первым на аудиенцию в Ватикан отправился Горбачев, далее Ельцин, Путин.

    С разрешения Горбачева и Сахарова униаты начали свое грязное дело. Потом постепенно начали продвигаться ' сначала Юго-Запад, далее Центр и Восток Украины.
    Разумеется образованные люди знают это . И Дмитрий Куликов, и Николай Злобин, и конечно же Соловьев. Но они никогда этого вам не скажут. Им выгоднее выставлять украинцев идиотами ни с того ' ни с сего взбесмвшимися.
    В 90-х с подачи униатов начались факельные шествия во Львове. Процесс пошел.

  5. 25.02.2022, 23:49
    Гость: дьявол кроется в деталях:

    "В документе британского внешнеполитического ведомства, на который ссылается агентство, не указано, о каких активах идет речь и имеются ли они."

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