Мэр Харькова заявил, что в город вошли российские военные

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов написал в Facebook, что российские войска вошли в Харьков.

По его словам, российская "легкая техника" в Харькове, в том числе и в центральной части города.

Накануне в Харьковской области был объявлен комендантский час с 18:00 до 06:00 утра, он подразумевал запрет на передвижение людей и автомобилей по соображениям безопасности, пишет РБК.

Сегодня Минобороны РФ сообщило также о полной блокировке Херсона и Бердянска. Кроме того, российские военные взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ (также находится в Херсонской области Украины), заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 27.02.2022, 18:32
    Гость: Зоя

    Да, как всё осложняется.
    Бандеровцы не пожалеют мирных жителей. Тем более на востоке Украины. Это для них расходный материал.
    Людей жалко, а российское командование вообще в каком-то цугцванге оказалось.
    Где выход?

  4. 27.02.2022, 17:43
    Гость: Да

    А туда понаехали бандеровцы из самого Львова. Установили грады в жилом секторе города. Дали залп по окраине города.

  5. 27.02.2022, 17:42
    Гость: Тот,

    про который вы говорите - Игорь Терехов. Он был и.о. с 17 декабря 2020 по 11 ноября 2021 после смерти Геннадия Кернеса. Сейчас мэр Олег Синегубов (на фото).

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