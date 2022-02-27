Мэр Харькова заявил, что в город вошли российские военные

10:51 27.02.2022

Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов написал в Facebook, что российские войска вошли в Харьков.

По его словам, российская "легкая техника" в Харькове, в том числе и в центральной части города.

Накануне в Харьковской области был объявлен комендантский час с 18:00 до 06:00 утра, он подразумевал запрет на передвижение людей и автомобилей по соображениям безопасности, пишет РБК.

Сегодня Минобороны РФ сообщило также о полной блокировке Херсона и Бердянска. Кроме того, российские военные взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ (также находится в Херсонской области Украины), заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.