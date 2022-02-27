Мэр Харькова заявил, что в город вошли российские военные
Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов написал в Facebook, что российские войска вошли в Харьков.
По его словам, российская "легкая техника" в Харькове, в том числе и в центральной части города.
Накануне в Харьковской области был объявлен комендантский час с 18:00 до 06:00 утра, он подразумевал запрет на передвижение людей и автомобилей по соображениям безопасности, пишет РБК.
Сегодня Минобороны РФ сообщило также о полной блокировке Херсона и Бердянска. Кроме того, российские военные взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ (также находится в Херсонской области Украины), заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Киев ещё нет, наблюдаем как они там друг друга мочат.
Последние за несколько лет отношения Китая и США разве не доказательство?
Да, как всё осложняется.
Бандеровцы не пожалеют мирных жителей. Тем более на востоке Украины. Это для них расходный материал.
Людей жалко, а российское командование вообще в каком-то цугцванге оказалось.
Где выход?
А туда понаехали бандеровцы из самого Львова. Установили грады в жилом секторе города. Дали залп по окраине города.
про который вы говорите - Игорь Терехов. Он был и.о. с 17 декабря 2020 по 11 ноября 2021 после смерти Геннадия Кернеса. Сейчас мэр Олег Синегубов (на фото).