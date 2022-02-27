Переговоры Киева и Москвы пройдут в понедельник утром

23:13 27.02.2022

Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с российской стороной через Польшу, встреча может состояться в понедельник утром, сказал РИА Новости белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.

"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию - ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - сказал собеседник.

Воскресенский ранее говорил, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда.