Переговоры Киева и Москвы пройдут в понедельник утром

Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с российской стороной через Польшу, встреча может состояться в понедельник утром, сказал РИА Новости белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.

"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию - ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - сказал собеседник.

Воскресенский ранее говорил, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 05:23
    Гость: )))

    Тока что посмотрел ютьюб. Там же только западные сми.
    .
    Граждане куева готовы "дать отпор" Вс Рф.Дают интерю на аглицком,при этом зачем то идет перевод текстом.
    .
    В кадре было их 25-30,вкл.теток "бойцов".
    А
    Коменты юзеров буквальнь залились в истерике умилением и восхищением такими патриотами.
    Ну,они ж промыты дааавно,три поколения идиотов,понятно.
    .
    В др.ресурсах (российских) новая тема--граждане (мб,не Куева) готовы сражацца с укроармией. Какбэ. Но видео этих граждан нет.
    .
    Такчто,скорее правда-на тьюбе.
    .
    И это с ними вы хотите дружить с понедельника?

  2. 28.02.2022, 05:15
    Гость: профессор Преображенский

    Штирлиц пастору Шлагу:
    – Я ненавижу громкие слова, пастор, но от того сколько вы убьёте освободителей зависит будущее Украины. И не только Украины, но и всего мира. Счастливо вам, пастор...
    У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет пользоваться Джавелином. По крайней мере, лет 10 не брал ПТРК в руки. Ничего, – успокаивал он себя, – до колонны недалеко, до колонны рукой подать, долетит.

  3. 28.02.2022, 04:28
    Гость: ))) куеву.

    Пока П,в Крембле,можете не нервничать.
    Это он все начал по приказу вашингтонов. Будь он независим,то
    ,что началось сейчас,произошло бы в 2014.или 15.
    .
    Одно это вселяет в меня 99% уверенность,что завтра будет создан новый минск.
    Такщьтааа молитесь на гаранта. Он ваш гарант.
    .

  5. 28.02.2022, 03:53
    Гость: err

    В обменник беги скорее, пока ещё доллары есть. С утра если будет 200 за доллар, то ещё повезло

Все комментарии (29)
Выбор читателей
Путин решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР
Владимир Владимирович, а что дальше?
Александр Проханов: «Замахнулся — бей»
Александр Проханов: «Замахнулся — бей»
Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине
Меладзе и Галкин высказались против военных действий на Украине
Избранное
«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви
Советскую систему разрушили тайные агенты КГБ
Сергей Черняховский: «Принцип неприкосновенности национального суверенитета в мире разрушен»
«Психопат» - образ в кино и реальность
В США более 80% беременностей после вакцинации на начальном сроке завершились выкидышами
«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы
Ермен «Анти» Ержанов (творческий вечер), 19 декабря, «Археология»
Грохаются десятки заводов, а мы гордимся убогим импортозмещением!
Ограбь нищего: пенсионеров в России никак не оставят в покое
Дельфин показал театр одного актера на акустике
«Крематорий», 4 декабря, «Главклуб»