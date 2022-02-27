Переговоры Киева и Москвы пройдут в понедельник утром
Украинская делегация едет в Белоруссию на переговоры с российской стороной через Польшу, встреча может состояться в понедельник утром, сказал РИА Новости белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров.
"Переговоры пройдут утром в понедельник в связи с тем, что, боясь за свою жизнь, украинская делегация поехала не по прямой дороге, через Гомель, а будет заезжать (в Белоруссию - ред.) через Польшу, через пункт пропуска "Варшавский мост" (Брест). Они едут огромным кругом", - сказал собеседник.
Воскресенский ранее говорил, что после разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Владимир Зеленский дал поручение направить в Белоруссию делегацию для переговоров. Он говорил, что они могут пройти в воскресенье в Белоруссии, состав украинской делегации пока неизвестен.
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина согласовала переговоры в Гомельской области, делегация России поехала туда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тока что посмотрел ютьюб. Там же только западные сми.
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Граждане куева готовы "дать отпор" Вс Рф.Дают интерю на аглицком,при этом зачем то идет перевод текстом.
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В кадре было их 25-30,вкл.теток "бойцов".
А
Коменты юзеров буквальнь залились в истерике умилением и восхищением такими патриотами.
Ну,они ж промыты дааавно,три поколения идиотов,понятно.
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В др.ресурсах (российских) новая тема--граждане (мб,не Куева) готовы сражацца с укроармией. Какбэ. Но видео этих граждан нет.
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Такчто,скорее правда-на тьюбе.
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И это с ними вы хотите дружить с понедельника?
Штирлиц пастору Шлагу:
– Я ненавижу громкие слова, пастор, но от того сколько вы убьёте освободителей зависит будущее Украины. И не только Украины, но и всего мира. Счастливо вам, пастор...
У Штирлица защемило сердце. Он увидел, что пастор совсем не умеет пользоваться Джавелином. По крайней мере, лет 10 не брал ПТРК в руки. Ничего, – успокаивал он себя, – до колонны недалеко, до колонны рукой подать, долетит.
Пока П,в Крембле,можете не нервничать.
Это он все начал по приказу вашингтонов. Будь он независим,то
,что началось сейчас,произошло бы в 2014.или 15.
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Одно это вселяет в меня 99% уверенность,что завтра будет создан новый минск.
Такщьтааа молитесь на гаранта. Он ваш гарант.
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Он родом с Украины
В обменник беги скорее, пока ещё доллары есть. С утра если будет 200 за доллар, то ещё повезло