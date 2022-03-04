Панамский канал не будут закрывать для российских кораблей

Администрация Панамского канала (ACP) исключила возможность закрытия прохода российским кораблям из-за конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ранее небольшая группа украинцев провела в Панаме пикет, требуя от администрации президента Лаурентино Кортисо закрыть канал для российских кораблей в связи с санкциями, введенными против России различными западными странами.

"Панамский канал внимательно следит за текущей ситуацией на Украине, (но) это постоянно нейтральный международный транзитный водный путь", — говорится в заявлении панамских властей.

Канал стал нейтральным в 1977 году после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 13:02
    Гость: Мыскитаем

    Да не фигануться в Панаме, если будут перекрывать канал по требованию каждои воюющеи стороны любого конфликта.

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