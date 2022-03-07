Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске

Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР Родиона Мирошника.  

ЧП произошло в 06:55 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв было хорошо слышно в центре города. По сообщениям очевидцев, сразу после этого на нефтебазе начался пожар.

Сотрудники МЧС пытаются погасить пламя.

В Народной милиции ЛНР отметили, что националисты нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2022, 19:14
    Гость: Жека

    07.03.2022, 17:48 Гость: Против фактов не попрёшь.
    А в Бресте через пол месяца после начала 2-ой мировой войны проводили совместный парад Фашистская Германия и РККА Советской России.

    А до этого был Мюнхенский сговор, в результате чего прекратили свое существование целые страны, потом была "странная" война - в футбол играли, пока политики Запада травили Гитлера на нашу страну.

    Лучше один совместный парад в Бресте 1939 (проход войск под знаменами) - если это помогло бы избежать последующей мировой катастрофы

  2. 07.03.2022, 18:21
    Гость: Да

    Много данных по биолабораториям, это уже подтвердили.
    ------

    Заложников в Мариуполе спасли, но не всех.. четверо погибли.ПРИМЕРНО 150 уцелели.

    В Мариуполе будет много данных для суда над нациками.

  3. 07.03.2022, 18:15
    Гость: А вот тебе ещё подарок

    Украинские военные у берегов Одессы потопили гордость Черноморского флота РФ - новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Для этой цели была проведена целая спецоперация.

  4. 07.03.2022, 17:48
    Гость: Против фактов не попрёшь.

    А в Бресте через пол месяца после начала 2-ой мировой войны проводили совместный парад Фашистская Германия и РККА Советской России.

  5. 07.03.2022, 17:45
    Гость: Вот признаки ПРОМЫТЫХ МОЗГОВ.

    Не промытые, а вымытые мозги это когда не видишь что твоя страна напала на соседнюю страну. когда в той стране уже за 10 дней твоих солдат погибло больше чем в Афганистане за 9 лет. И когда ты на мир смотришь глазами соловьёва и скобеевой.

Все комментарии (35)
Выбор читателей
Валерия Гергиева изгнали из Мюнхенского оркестра и Ла Скалы.
«Проблемный» дирижер Валерий Гергиев: запоздалое увольнение путинского маэстро
Санкции против России – эффект бумеранга
Валентин Катасонов. Санкции против России – эффект бумеранга
Сергей Черняховский. Странные переговоры
Центральный Банк РФ
Сергей Глазьев: Ловушка для России обернется катастрофой
Избранное
«Мы наблюдаем "эндшпиль“ великолепной шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией»
8 мифов и фактов о животных
«"Спецоперация" на Украине: многие нутром чувствуют, что слишком высоки ставки в этом масштабном и поистине судьбоносном процессе»
Санаторий для Лукашенко: об активах Белоруссии на Кубани и в Крыму
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
Некоторые любят покрепче
День Победы и «мягкая сила» России
«Полная и предельно откровенная, никем и никогда даже не скрываемая недостоверность российских бюджетов уже давно стала нормой, не вызывающей не только возражений, но даже простого удивления»
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
«Партии у нас фиктивные, они никакие действующие властные группировки не представляют»
Жалюзи. Какие выбрать: внутренние или наружные?