Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске
Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР Родиона Мирошника.
ЧП произошло в 06:55 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв было хорошо слышно в центре города. По сообщениям очевидцев, сразу после этого на нефтебазе начался пожар.
Сотрудники МЧС пытаются погасить пламя.
В Народной милиции ЛНР отметили, что националисты нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
Комментарии читателей Оставить комментарий
07.03.2022, 17:48 Гость: Против фактов не попрёшь.
А в Бресте через пол месяца после начала 2-ой мировой войны проводили совместный парад Фашистская Германия и РККА Советской России.
А до этого был Мюнхенский сговор, в результате чего прекратили свое существование целые страны, потом была "странная" война - в футбол играли, пока политики Запада травили Гитлера на нашу страну.
Лучше один совместный парад в Бресте 1939 (проход войск под знаменами) - если это помогло бы избежать последующей мировой катастрофы
Много данных по биолабораториям, это уже подтвердили.
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Заложников в Мариуполе спасли, но не всех.. четверо погибли.ПРИМЕРНО 150 уцелели.
В Мариуполе будет много данных для суда над нациками.
Украинские военные у берегов Одессы потопили гордость Черноморского флота РФ - новейший патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Для этой цели была проведена целая спецоперация.
А в Бресте через пол месяца после начала 2-ой мировой войны проводили совместный парад Фашистская Германия и РККА Советской России.
Не промытые, а вымытые мозги это когда не видишь что твоя страна напала на соседнюю страну. когда в той стране уже за 10 дней твоих солдат погибло больше чем в Афганистане за 9 лет. И когда ты на мир смотришь глазами соловьёва и скобеевой.