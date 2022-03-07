10:46 7.03.2022

Украинские силовики нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЛНР Родиона Мирошника.

ЧП произошло в 06:55 по местному времени (совпадает с московским). Взрыв было хорошо слышно в центре города. По сообщениям очевидцев, сразу после этого на нефтебазе начался пожар.

Сотрудники МЧС пытаются погасить пламя.

В Народной милиции ЛНР отметили, что националисты нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У".