Европе предрекли дефицит подсолнечного масла

Европейская ассоциация производителей и переработчиков растительных масел и жиров FEDIOL выпустила отчет, согласно которому через 4-6 недель страны Евросоюза столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла, вызванного вынужденной остановкой его экспорта с Украины. В свою очередь это также вызовет дефицит рафинированного и бутилированного масла для европейских домохозяйств.

«Доступные запасы в ЕС ориентировочно истощатся в срок от четырех до шести недель. По истечении этого периода вполне вероятно, что отсутствие доступности нерафинированного подсолнечного масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту рафинированного/бутилированного подсолнечного масла на европейском рынке, и что этот дефицит распространится на уровень розничного потребления», - цитирует «Интерфакс» фрагмент из опубликованного отчета.

В FEDIOL также сообщили, что европейские маслоэкстракционные заводы получают 35-45% сырья для производства подсолнечного масла с Украины, экспорт которого на данный момент прекращен. При этом отмечается, что заменить украинское сырье в отрасли в короткие сроки невозможно.

В зависимости от рынка Европейского союза, будущий дефицит подсолнечного масла в некоторой степени могут смягчить альтернативные растительные масла, такие как рапсовое, соевое или пальмовое.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 09.03.2022, 23:51
    Гость: бегунку

    Смотря на таких "европейцев" отчётливо понимаешь, что за контингент бежал в своё время из страны.

  4. 09.03.2022, 23:45
    Гость: Ну и как же без тебя))

    Вас прям троица Европеец из словении вроде как, немец мамба и ты украинец, во кампашка))))
    Ну, а теперь по теме - где я написал, что он не вкусный? Я написал, что кости не люблю.
    Любая белая рыба вкусная, те же караси в сметане... котлеты из бычков, но некоторые, как я например, не любят выковыривать кости и такую рубы я есть не буду, лучше шашлычок из говядинки. Поэтому и люблю форель - и половил и стейки почти без костей наделал, засолил. Стерлядка тоже хороша в качестве белой рыбы, но фору больше люблю.
    Просто их попытки уколоть настолько смешны, что... Ну европей раньше что-то дельное писать, последнее время до уровня мусора скатился и честно говоря жаль его.

  5. 09.03.2022, 23:44
    Гость: Белая Русь

    Мда. Европа только и богатеет на наших ресурсах. Из РФ прут энергосырье, из Беларуси древесину, торф, калий, из Украины сельхозсырье...

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