Европе предрекли дефицит подсолнечного масла

16:39 9.03.2022

Европейская ассоциация производителей и переработчиков растительных масел и жиров FEDIOL выпустила отчет, согласно которому через 4-6 недель страны Евросоюза столкнутся с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла, вызванного вынужденной остановкой его экспорта с Украины. В свою очередь это также вызовет дефицит рафинированного и бутилированного масла для европейских домохозяйств.

«Доступные запасы в ЕС ориентировочно истощатся в срок от четырех до шести недель. По истечении этого периода вполне вероятно, что отсутствие доступности нерафинированного подсолнечного масла и ограниченные альтернативы приведут к дефициту рафинированного/бутилированного подсолнечного масла на европейском рынке, и что этот дефицит распространится на уровень розничного потребления», - цитирует «Интерфакс» фрагмент из опубликованного отчета.

В FEDIOL также сообщили, что европейские маслоэкстракционные заводы получают 35-45% сырья для производства подсолнечного масла с Украины, экспорт которого на данный момент прекращен. При этом отмечается, что заменить украинское сырье в отрасли в короткие сроки невозможно.

В зависимости от рынка Европейского союза, будущий дефицит подсолнечного масла в некоторой степени могут смягчить альтернативные растительные масла, такие как рапсовое, соевое или пальмовое.