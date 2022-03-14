Украинские военные нанесли удар по Донецку, есть погибшие

В центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета ТРК «Точка-У», сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. 

По предварительным данным, на месте падения обломков ракеты погибли 20 человек и 9 получили ранения. Среди погибших есть дети. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в использованной при ударе по Донецку ракете был кассетный заряд.

На месте ЧП работают спасатели, выжившим людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации Минздрава ДНР, 18 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме.

На месте взрыва продолжают работать 14 бригад службы скорой медицинской помощи.

Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает удар ракетой по Донецку как теракт.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.03.2022, 20:20
    Гость: seru

    Тогда нужно делать проверенные времени подкопы,с привлечением шахтеров и метростроевцев.
    И взрывать этих нелюдей из подкопов.

  4. 14.03.2022, 20:09
    Гость: такиминадо

    Поражает наивность и легковерность форумчан, а также их неспособность адекватно воспринимать совершенно ясную информацию.
    Смотрите, это цитаты из материала:
    "В центре Донецка силами ПВО была ПЕРЕХВАЧЕНА ракета ТРК «Точка-У»...
    "на месте ПАДЕНИЯ ОБЛОМКОВ ракеты погибли 20 человек и 9 получили ранения."
    "в использованной при ударе по Донецку ракете был кассетный заряд..."
    По сути, это единственная информация об этом ракетном ударе.
    А теперь напрягитесь и найдите в этой инфе указание на то, что это был ракетный обстрел жилых районов Донецка. Не получается? Верно, потому что его там нет.
    Потому что при полете на максимальную дальность (120 км) ракета Точка-У подходит к цели под углом примерно 45 градусов. Это означает, что её цель находится на расстоянии, равном высоте точки перехвата. Если ракету перехватили над центром Донецка на высоте, скажем 5 км, значит её цель была в этих самых 5 км от центра, а это промышленные районы с заводами и промзонами, в которых традиционно располагаются военные объекты.
    Тогда что именно вызывает возмущение?

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