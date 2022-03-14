Украинские военные нанесли удар по Донецку, есть погибшие

12:54 14.03.2022

В центре Донецка силами ПВО была перехвачена ракета ТРК «Точка-У», сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

По предварительным данным, на месте падения обломков ракеты погибли 20 человек и 9 получили ранения. Среди погибших есть дети. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, в использованной при ударе по Донецку ракете был кассетный заряд.

На месте ЧП работают спасатели, выжившим людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации Минздрава ДНР, 18 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме.

На месте взрыва продолжают работать 14 бригад службы скорой медицинской помощи.

Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает удар ракетой по Донецку как теракт.