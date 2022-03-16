Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию

Международный суд ООН вынес решение об обеспечительных мерах по делу Украины против России. Он потребовал от Москвы остановить военную операцию.

«РФ должна немедленно остановить военную операцию, начатую 24 февраля 2022 года на территории Украины»,— цитирует «Коммерсант» пресс-релиз суда. Также он потребовал прекратить все действия воинских формирований в рамках операции.

Председатель суда Джоан Донохью призвала стороны воздержаться от действий, усугубляющих конфликт. Она отметила, что решение суда является обязательным для исполнения.

Россия проводит военную операцию на Украине по приказу президента Владимира Путина. В качестве одной из причин указывался «геноцид» на территориях ДНР и ЛНР. Украина в ответ подала иск в Международный суд ООН, чтобы доказать несостоятельность обвинений.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.03.2022, 00:08
    Гость: Дворкович

    Экс Министр Сельского Хозяйства, бывший вице премьер РФ, сегодняшний Президент ФИДЕ отстранил российских шахматистов от участия в международных соревнованиях в связи с событиями в Украине. Батюшки! Мама родная! Кто же нами правил все эти годы !? Сколько же у этих гадов бабла в иностранных банках, чтобы они решались на такое предательство!?

  3. 16.03.2022, 23:54
    Гость: Питерский

    Пока в ООН Россия является постоянным членом совета безопасности, с правом вето (напомню , таких стран всего 5), существование ООН для нас выгодно.
    Любую резолюцию против нас мы можем заблокировать.

  5. 16.03.2022, 23:26
    Гость: Глюк

    Где был так называемый "международный суд ООН", когда амеры вторглись в Афганистан и в Ирак, или когда они же когда бомбили Сербию и Ливию, или когда укронацисты убивали людей, требовавших от них соблюдения законности? А попытка применять право по своему усмотрению и тем более по требованию своего патрона - это всегда беззаконие.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Россия приостанавливает действие своих обязательств перед иностранными кредиторами и инвесторами
Сергей Черняховский. Европа, Постмодерн и евронацизм
Две недели боев: вопросы и ответы
«За весь период специальной военной операции нашей армии на Украине накопилось множество вопросов, которые волнуют стороннего обывателя и вызывают множество споров»
Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине
Избранное
«Зодчие», 15 мая, Magnus Locus
«Если ограничить использование иностранной рабочей силы, то это повысит уровень зарплат и вернет интерес россиян к трудоустройству по рабочим специальностям»
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
Рецензия на сериал «Чаки»: злая кукла, рыжий няша — просто жертвы стали младше
О лимузинах
Как отремонтировать трещины в потолке?
We Butter The Bread With Butter «Das Album»
Месть за несговорчивость: Татьяну Доронину лишили личной гримерки и служебной машины
Прогноз на 2021-ый и ближайшие годы: дьявол будет пытаться вынуть из нас душу
Разоблачаем ложь о коронавирусе: Сколько раз нам соврали?
«Президентские выборы в Белоруссии продемонстрировали нечто запредельное – голосование при введенных в столицу армейских частях»