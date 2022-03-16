Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию
Международный суд ООН вынес решение об обеспечительных мерах по делу Украины против России. Он потребовал от Москвы остановить военную операцию.
«РФ должна немедленно остановить военную операцию, начатую 24 февраля 2022 года на территории Украины»,— цитирует «Коммерсант» пресс-релиз суда. Также он потребовал прекратить все действия воинских формирований в рамках операции.
Председатель суда Джоан Донохью призвала стороны воздержаться от действий, усугубляющих конфликт. Она отметила, что решение суда является обязательным для исполнения.
Россия проводит военную операцию на Украине по приказу президента Владимира Путина. В качестве одной из причин указывался «геноцид» на территориях ДНР и ЛНР. Украина в ответ подала иск в Международный суд ООН, чтобы доказать несостоятельность обвинений.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да,будет так!
Экс Министр Сельского Хозяйства, бывший вице премьер РФ, сегодняшний Президент ФИДЕ отстранил российских шахматистов от участия в международных соревнованиях в связи с событиями в Украине. Батюшки! Мама родная! Кто же нами правил все эти годы !? Сколько же у этих гадов бабла в иностранных банках, чтобы они решались на такое предательство!?
Пока в ООН Россия является постоянным членом совета безопасности, с правом вето (напомню , таких стран всего 5), существование ООН для нас выгодно.
Любую резолюцию против нас мы можем заблокировать.
В качестве добровольцев против нас на Украине.
Где был так называемый "международный суд ООН", когда амеры вторглись в Афганистан и в Ирак, или когда они же когда бомбили Сербию и Ливию, или когда укронацисты убивали людей, требовавших от них соблюдения законности? А попытка применять право по своему усмотрению и тем более по требованию своего патрона - это всегда беззаконие.