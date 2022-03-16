Международный суд ООН потребовал от России остановить военную операцию

21:12 16.03.2022

Международный суд ООН вынес решение об обеспечительных мерах по делу Украины против России. Он потребовал от Москвы остановить военную операцию.

«РФ должна немедленно остановить военную операцию, начатую 24 февраля 2022 года на территории Украины»,— цитирует «Коммерсант» пресс-релиз суда. Также он потребовал прекратить все действия воинских формирований в рамках операции.

Председатель суда Джоан Донохью призвала стороны воздержаться от действий, усугубляющих конфликт. Она отметила, что решение суда является обязательным для исполнения.

Россия проводит военную операцию на Украине по приказу президента Владимира Путина. В качестве одной из причин указывался «геноцид» на территориях ДНР и ЛНР. Украина в ответ подала иск в Международный суд ООН, чтобы доказать несостоятельность обвинений.