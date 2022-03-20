На Украине приостановлена деятельность партий, «связанных» с РФ

Речь-то о другом: нужно местным показать, что российские войска это не "заезжие гастролёры", а по факту пока получается: взяли населённый пункт - поехали дальше, а в этом пункте всё осталось по прежнему: те же "понадусеники" разгуливают чуть ли не с оружием, те же флаги висят. И "куда бедному крестьянину податься" - в смысле что должно думать местное население, тем более, что шибко сочувствующих не так много, в основном(как обычно) нейтральное отношение. То что говорили про денацификацию: она должна проходить в первую очередь в головах, а это большая работа на местах, а не в словоблудии " новых черномырдиных".