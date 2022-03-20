На Украине приостановлена деятельность партий, «связанных» с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения некоторых оппозиционных партий, якобы связанных с РФ.

"Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения", - цитирует Зеленского ТАСС.

В списке - 11 партий:

  • "Оппозиционная платформа - За жизнь"
  • "Партия Шария"
  • "Наши"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Левая оппозиция"
  • "Союз левых сил"
  • "Держава"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Социалисты"
  • "Блок Владимира Сальдо".

Зеленский подчеркнул, что министерству юстиции поручено "немедленно в установленном порядке" обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.03.2022, 22:28
    Гость: ser

    Запад украину слил уже, теперь готовит новый плацдарм в Прибалтике
    будем поспорить кого следующего денацифицируют? таки Латвию...
    там много русских, там прокатит...
    и да, если первый калибр прилетит в Сейм, то даже половина латышей скажут спасибо

  4. 20.03.2022, 21:06
    Гость: z

    вот наглядный пример происшедшего на днях в Освобожденном херсоне из телеги:
    --
    в Херсоне был создан пророссийский «Комитет спасения Херсонщины за Мир и порядок», поставившей своей целью борьбу с нацизмом в Херсонской области. Возглавил комитет Кирилл Стремоусов, членами комитета являются известные в регионе политики Владимир Сальдо и Игорь Семенчев.
    ..
    Всем участникам комитета начали поступать угрозы.
    ..
    жертвой теракта стал помощник и водитель Сальдо - Павел Слободчиков, машина была расстреляна из засады.
    ..
    Участники комитета несколько раз обращались к российским военным, дислоцированным в Херсоне с просьбой предоставить оружие для самозащиты. ..после консультаций с вышестоящим начальством, в оружии было отказано.
    ---
    вот Как Это можно обьяснить?

  5. 20.03.2022, 20:55
    Гость: Российский

    Речь-то о другом: нужно местным показать, что российские войска это не "заезжие гастролёры", а по факту пока получается: взяли населённый пункт - поехали дальше, а в этом пункте всё осталось по прежнему: те же "понадусеники" разгуливают чуть ли не с оружием, те же флаги висят. И "куда бедному крестьянину податься" - в смысле что должно думать местное население, тем более, что шибко сочувствующих не так много, в основном(как обычно) нейтральное отношение. То что говорили про денацификацию: она должна проходить в первую очередь в головах, а это большая работа на местах, а не в словоблудии " новых черномырдиных".

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