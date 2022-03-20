На Украине приостановлена деятельность партий, «связанных» с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения некоторых оппозиционных партий, якобы связанных с РФ.
"Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения", - цитирует Зеленского ТАСС.
В списке - 11 партий:
- "Оппозиционная платформа - За жизнь"
- "Партия Шария"
- "Наши"
- "Оппозиционный блок"
- "Левая оппозиция"
- "Союз левых сил"
- "Держава"
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины
- "Социалистическая партия Украины"
- "Социалисты"
- "Блок Владимира Сальдо".
Зеленский подчеркнул, что министерству юстиции поручено "немедленно в установленном порядке" обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что есть хоть какая то информация, кроме вранья с первого?
Народ не победить. И всякие комитеты можете оставить себе.
Запад украину слил уже, теперь готовит новый плацдарм в Прибалтике
будем поспорить кого следующего денацифицируют? таки Латвию...
там много русских, там прокатит...
и да, если первый калибр прилетит в Сейм, то даже половина латышей скажут спасибо
вот наглядный пример происшедшего на днях в Освобожденном херсоне из телеги:
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в Херсоне был создан пророссийский «Комитет спасения Херсонщины за Мир и порядок», поставившей своей целью борьбу с нацизмом в Херсонской области. Возглавил комитет Кирилл Стремоусов, членами комитета являются известные в регионе политики Владимир Сальдо и Игорь Семенчев.
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Всем участникам комитета начали поступать угрозы.
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жертвой теракта стал помощник и водитель Сальдо - Павел Слободчиков, машина была расстреляна из засады.
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Участники комитета несколько раз обращались к российским военным, дислоцированным в Херсоне с просьбой предоставить оружие для самозащиты. ..после консультаций с вышестоящим начальством, в оружии было отказано.
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вот Как Это можно обьяснить?
Речь-то о другом: нужно местным показать, что российские войска это не "заезжие гастролёры", а по факту пока получается: взяли населённый пункт - поехали дальше, а в этом пункте всё осталось по прежнему: те же "понадусеники" разгуливают чуть ли не с оружием, те же флаги висят. И "куда бедному крестьянину податься" - в смысле что должно думать местное население, тем более, что шибко сочувствующих не так много, в основном(как обычно) нейтральное отношение. То что говорили про денацификацию: она должна проходить в первую очередь в головах, а это большая работа на местах, а не в словоблудии " новых черномырдиных".