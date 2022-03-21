На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737

12:11 21.03.2022

На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер, на борту которого находились 132 человека, сообщает Управление гражданской авиации КНР.

"Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерял связь над городским округом Учжоу во время выполнения рейса Куньмин — Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолет разбился", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

На борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.

В настоящее время идут поисково-спасательные работы, известно, что на месте крушения начался лесной пожар.

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