На юге Китая потерпел крушение пассажирский Boeing 737
На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер, на борту которого находились 132 человека, сообщает Управление гражданской авиации КНР.
"Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерял связь над городским округом Учжоу во время выполнения рейса Куньмин — Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолет разбился", — цитирует РИА Новости заявление ведомства.
На борту находились 123 пассажира и 9 членов экипажа.
В настоящее время идут поисково-спасательные работы, известно, что на месте крушения начался лесной пожар.
В 12:45 в новость внесены дополнения - добавлено видео
Комментарии читателей Оставить комментарий
Боинг, Аэрбасс. А где же китайские самолеты?
Это типа сейчас была лекция для колхозников..
это китайцам предупреждение за сотрудничество с Россией. байден им же запретил...
Всем давно известно, что боинг делает самолеты, в электронику которых встроены специальные закладки, позволяющие нарушить работу систем самолета и привести его к аварии.
Что мы сейчас и наблюдаем, после отказа Китай следовать линии СШП в ситуации с уркаиной.