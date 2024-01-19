В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации

13:06 19.01.2024

Власти стран — членов НАТО и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в случае начала войны придется мобилизовать большое количество населения, поэтому члены НАТО должны быть готовы. «Мы должны понимать, что мы сейчас находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией <...> Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — приводит слова Бауэра РБК.

Он подчеркнул, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их «достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт».

Об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России в начале декабря заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал тогда американский президент.

Президент Владимир Путин назвал слова Байдена чушью. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он. По словам Путина, у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.