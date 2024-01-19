В НАТО призвали готовиться к войне с Россией и массовой мобилизации

Власти стран — членов НАТО и их гражданское население должны быть готовы к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет, заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

По его словам, в случае начала войны придется мобилизовать большое количество населения, поэтому члены НАТО должны быть готовы. «Мы должны понимать, что мы сейчас находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией <...> Нужно иметь систему, позволяющую мобилизовать много людей, если дело дойдет до войны независимо от того, произойдет она или нет», — приводит слова Бауэра РБК.

Он подчеркнул, что помимо подготовки к мобилизации странам военного блока необходимо наладить производство оружия и боеприпасов, чтобы выпускать их «достаточно быстро и иметь возможность продолжать конфликт».

Об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России в начале декабря заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал тогда американский президент.

Президент Владимир Путин назвал слова Байдена чушью. «Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал он. По словам Путина, у России нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать с НАТО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.01.2024, 20:25
    Гость: видимо,

    натровские свиньи давно уже по мордам не получали, да так, чтобы все и сразу все прочувствовали.. Доиграются, гниды.. Дохрюкаются, хряки.. Вон, некоторые французские булки уже покрошились под Харьковом с помощью одного нашего "Ланцета".. Аж сразу 60 штук багетов грохнулись.. Видать, лягушачьих лапок уже им не суждено опробовать.. Это ж надо так издеваться над животными, чтоб им лапки обрывать и потом это вот употреблять в пищу.. Это ж некультурно и неэстетично.. Вот самим лягушатникам уже лапки и пообрывали.. Микрон - следующий в списке..

  2. 19.01.2024, 19:38
    Гость: Исполнение Европейских желаний.

    Европа любит извращения... Десять раз наступать на те же грабли, сто раз биться лбом об ту же стену... Кажется русская армия брала Берлин уже трижды в истории,
    но разве это научило чему нибудь власти Германии???
    Ну нравится им мазохизм... "Ну побейте меня и побольнее" просит изнемогающий от желания приключений европеец... - Ладно. Так и быть. - ПОБЪЁМ!

  3. 19.01.2024, 19:35
    Гость: stalker

    В ответ на это могу предложить лишь следующее. Пора в России в массовом порядке готовить мобилизационный резерв. Что-то давно не слышно о проведении военных сборов резервистов. А пора бы.

  5. 19.01.2024, 18:21
    Гость: коммунист

    Эффективные менеджеры очухались, бросили любовниц и наконец обратили внимание на то, что в НАТО раздались призывы готовится к войне ? Тридцать лет партнерствовали, детей, внуков в ЕС пристраивали, а сегодня вдруг расслышали то, что было очевидно еще в 90-е. Припоминаю как Путин на размещение в Польше радара и ракет в Румынии впервые провел какую то одному ему ведомою линию. Но партнерствовать не прекратил и по наводке РСПП продолжил гробить промышленность и науку доставшиеся от проклятых им большевиков. Результат в ежедневных сводках новостей. Нет, не о том как он девочке посетившей Байкал позвонил, а о ежедневном проходе на территорию РФ беспилотников и новое выражение " сходе боеприпасов " с них.

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