В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам за прослушивание k-pop

12:35 20.01.2024

В Северной Корее двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов, пишет корейская редакция Би-би-си со ссылкой на видео, предоставленное исследовательским институтом South and North Development (SAND).

На кадрах, которые, вероятно, были сняты в 2022 году, показан публичный судебный процесс. На двух подростков в серых халатах надевают наручники. Все присутствующие, включая двоих 16-летних, носят маски, что позволяет предположить, что кадры были сняты во время пандемии COVID. Видеозапись содержит кадры, на которых, в частности, подростков отчитывают перед собравшимися на стадионе людьми за то, что они не «осознали свои ошибки», пишет РБК.

«Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили свое будущее», — говорит закадровый голос, имея в виду Южную Корею.

Прежде подростков, нарушивших запрет на просмотр южнокорейских фильмов и прослушивание музыки, отправляли в молодежные трудовые лагеря, причем срок наказания не превышал пяти лет. Однако в 2020 году в КНДР приняли закон, согласно которому за такие действия может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Один из северокорейских перебежчиков рассказал изданию, что просмотр американских фильмов может сойти с рук за взятку, но если поймают за просмотром корейских фильмов, это будет угрожать жизни.