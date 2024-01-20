В Северной Корее подростков приговорили к 12 годам за прослушивание k-pop

В Северной Корее двух 16-летних подростков приговорили к 12 годам каторги за просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов, пишет корейская редакция Би-би-си со ссылкой на видео, предоставленное исследовательским институтом South and North Development (SAND).

На кадрах, которые, вероятно, были сняты в 2022 году, показан публичный судебный процесс. На двух подростков в серых халатах надевают наручники. Все присутствующие, включая двоих 16-летних, носят маски, что позволяет предположить, что кадры были сняты во время пандемии COVID. Видеозапись содержит кадры, на которых, в частности, подростков отчитывают перед собравшимися на стадионе людьми за то, что они не «осознали свои ошибки», пишет РБК.

«Культура гнилого марионеточного режима распространилась даже на подростков. Им всего 16 лет, но они разрушили свое будущее», — говорит закадровый голос, имея в виду Южную Корею.

Прежде подростков, нарушивших запрет на просмотр южнокорейских фильмов и прослушивание музыки, отправляли в молодежные трудовые лагеря, причем срок наказания не превышал пяти лет. Однако в 2020 году в КНДР приняли закон, согласно которому за такие действия может грозить наказание вплоть до смертной казни.

Один из северокорейских перебежчиков рассказал изданию, что просмотр американских фильмов может сойти с рук за взятку, но если поймают за просмотром корейских фильмов, это будет угрожать жизни.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.01.2024, 19:10
    Гость: тд

    Свобода слова хороша когда ,нет пятой колонны врагов манипуляторов..с1987 г в СССР разрешили любую частностно предпринимательскую деятельность, появились млн предпринимателей которые,шили, вязали, ремонтировали строили, издавали печатную продукцию, и завалили своей продукцией Шир потреба всю страну,+на каждом шагу сделали чистые и красивые частные платные туалеты за грошоаую цену в 10 коп.с безлимитным тарифом,не считая доступных гос за даром.. челноки везли товары из разных стран, продавая их по рыночным ценам всем желающим в полном изобилии,1000 совместных предприятий с иностранными организациями производили и привозили и тнп и пр. с 1990 г работала частная биржа товаров где, продавалось всё от тнп до машин, оборудования,,+к этому, государство по низким ценам социализма обеспечивало базовыми товарами и услугами от ЖКХ, транспорта, связи,кафе,ресторанов,, безопамности,до поставок по импорту от тнп до оборудования ..никакого плана по валу не было, для частников и с 1989 г даже государственным по новому закону разрешили производить до 25%своей продукции на основе спроса, с рыночными ценами-"чтобы не было дефицита"..но, политиканам-сепаратистам ,оборотням в погонах и без ("перешедшим " не приходя в сознание на сторону Наты в третьей мировой холодной), и этого было мало!!??

  2. 20.01.2024, 18:30
    Гость: Старый

    Да, я сам там был, видел, что и судью расстреляли из зенитки, чтобы никто не узнал о предмете разбирательства. А откуда там журналисты появились, дело же было на нижнем горизонте урановой шахты, километр ниже уровня моря?

    Чем мой бред отличается от бреда "демократических" СМИ? Ничем.

  4. 20.01.2024, 17:18
    Гость: Вот именно

    Скорее бы приняли закон, чтоб за выход в интернет пенсионерам отрубали руки. Пенсионеры послушаются и глупых комментариев будет меньше

Все комментарии (20)
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