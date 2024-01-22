Нарышкин заявил о формировании на Украине «колониальной администрации» США
Соединенные Штаты Америки в рамках линии на "тотальную вассализацию" Украины перешли к формированию в этой стране колониальной администрации, которая будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США украинцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации. По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам", - приводит его слова ТАСС.
Нарышкин также отметил, что США потребовали от украинского президента "убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома". "В черном списке - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды [президента Украины Владимира] Зеленского, - констатировал он. - До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения. Зеленский осознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев".
По словам директора СВР, руководство Соединенных Штатов "уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона". "Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей", - подчеркнул он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вассалы были раньше. Когда долги были меньше.
Теперь ранг могут понизить.
Вероятно, готовится смена декораций.
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Украиной будут руководить граждане США. Может быть, через рекомендованных сейчас фигур.
Зеленского могут убрать уже и "свои". Кто точно, не важно. Готовы сдать буквально всё. Доигрался,видимо..продолжать играть игру с его командой,,рисковать тем, что начнётся бардак. Поэтому американцы заменяют его команду. Самого его заставят уйти позже,
Кстати,сам Зеленсктий- подданный Великобритании.
с языка снимаете)))
Угу. И это блеяние наводит на интересные мысли -- далеко не все силовики (а уж Нарышкин один из ключевых!), не говоря уже о хозяйственниках, были готовы к этой СВО и одобряли её. Ясное дело, спорить с Самим по данному вопросу не рекомендуется -- но Сам не вечен. А вот что у этих силовиков в собственных головах крутится -- вот это вопрос интересный.
Пословицу знаешь такую ? Кто к нам с мечем придет , тот от меча и погибнет