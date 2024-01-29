США изучают возможность операции против Ирана из-за атаки на их базу

10:41 29.01.2024

США изучают различные варианты ответных мер на атаку на их базу в Иордании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.

Неназванный источник агентства утверждает, что атака, в результате которой погибли три американских военных, "вызовет более решительную реакцию" США, нежели меры, предпринятые после нападения ХАМАС на Израиль. Среди возможных действий Bloomberg называет "тайную операцию", в ходе которой США нанесут удар по Ирану. Не исключено, что США могут "напрямую атаковать иранских чиновников", пишет агентство. При этом о своем участии в этой кампании Вашингтон заявлять не будет.

Bloomberg отмечает, что независимо от того, какая реакция последует от США, президент страны Джо Байден должен будет принять "одно из самых важных решений" на нынешнем посту. По мнению агентства, это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.

Американская военная база была атакована накануне, 28 января. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что беспилотник ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. При этом в правительстве Иордании утверждают, что атаке подверглась военная база США, расположенная на границе со стороны Сирии. Джо Байден обвинил в атаке "поддерживаемых Ираном боевиков, которые действуют в Сирии и Ираке". Иран причастность к произошедшему отрицает. Жертвами удара стали три американских военных, 34 человека ранены.