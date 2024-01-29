США изучают возможность операции против Ирана из-за атаки на их базу
США изучают различные варианты ответных мер на атаку на их базу в Иордании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Bloomberg.
Неназванный источник агентства утверждает, что атака, в результате которой погибли три американских военных, "вызовет более решительную реакцию" США, нежели меры, предпринятые после нападения ХАМАС на Израиль. Среди возможных действий Bloomberg называет "тайную операцию", в ходе которой США нанесут удар по Ирану. Не исключено, что США могут "напрямую атаковать иранских чиновников", пишет агентство. При этом о своем участии в этой кампании Вашингтон заявлять не будет.
Bloomberg отмечает, что независимо от того, какая реакция последует от США, президент страны Джо Байден должен будет принять "одно из самых важных решений" на нынешнем посту. По мнению агентства, это может привести к прямой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном.
Американская военная база была атакована накануне, 28 января. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что беспилотник ударил по военной базе на северо-востоке Иордании. При этом в правительстве Иордании утверждают, что атаке подверглась военная база США, расположенная на границе со стороны Сирии. Джо Байден обвинил в атаке "поддерживаемых Ираном боевиков, которые действуют в Сирии и Ираке". Иран причастность к произошедшему отрицает. Жертвами удара стали три американских военных, 34 человека ранены.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Понудит он и все ухмыляется,
Блещет лысины розовый круг,
А под лысиной так получается,
Что Америке скоро каюк.
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А в Америке парни усталые,
Все хлопочут, чтоб мы померли.
Дайте землю, товарищи, старую,
Не хочу больше Новой Земли.
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Можно ещё, например, Хрущёва процитировать, который на XXII съезде КПСС в 1961 г. уверенно заявил, что "история похоронит капитализм и забьёт в его могилу осиновый кол" ...
Когда в Америке, наконец, появится наш "друг", который решит все наши проблемы. И дождались до того, что все эти годы "мочим" друг друга - сейчас уже, можно сказать, по полной. И всё равно "аннушки" и примкнувшие к ней "лучезары" (посты выше от 29.01.2024, 13:35 и от 29.01.2024, 17:37) продолжают надеяться и ждать, что такой наш "друг" там на днях появится, который поможет нам, да ещё и развалит свою родную Америку. Ну ждите! Ищите, просите, умоляйте, заклинайте - и обрящете! Ещё больше того же самого, что мы получили за последние 35+ лет.
изучать вопрос, как защитить свой остров. Но это видимо не под силу незаконнорожденному сынку Мартина Лютера Кинга.
А почему Украина географически рядом с Россией, но бандерам достаётся больше всех?
Мешки с американской долларовой зеленью заканчиваются, а американским воякам шиковать и жировать хочется. Чтобы не загибаться от голода, теперь остаётся одно - валить обратно в свою Америку.