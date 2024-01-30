Зеленский предлагал Залужному покинуть пост главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский действительно провел встречу с главкомом ВСУ Валерием Залужным, предложив ему покинув пост. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в офисе Зеленского и окружении Залужного.

При этом Зеленский не предложил Залужному иную значимую должность. "Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника", - цитирует издание слова своего источника из окружения главкома ВСУ.

В свою очередь Залужный отказался покидать пост, отметив при этом, что "это право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать". Отмечается, что для снятия Залужного с должности указом Зеленского нужно представление министра обороны Украины Рустема Умерова. 

Украинское СМИ отмечает, что потенциальная отставка Залужного может быть первым звеном в цепочке кадровых изменений в командовании ВСУ и политическом руководстве страны. Ранее, 29 января, украинские СМИ со ссылкой на депутатов Рады, заявили, что Залужному уже объявили об отставке, однако текста соответствующего указа пока нет. Эта информация была сразу же опровергнута представителями минобороны Украины и пресс-секретарем Зеленского. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.01.2024, 17:14
    Гость: Этого

    генерала Герасимова у6или, Залужного вытурили...осталось арестовать и объявить врагом народа турка Шайгу....

  2. 30.01.2024, 16:16
    Гость: АНТУАН

    Отставка Залужного показывает некоторую растерянность руководства Украины после неудачного т.н контрнаступа и последствий.

  4. 30.01.2024, 14:29
    Гость: Сергей Дмитриевич

    Теперь следует ждать официальных сообщений об отравлении Залужного грибами.Или Зеленского.

  5. 30.01.2024, 14:16
    Гость: Алексей

    "Зеркало недели" и "украинкая правда" давно пожелтели и превратились в помойку разных сплетен. Вбрасывая инфу типа от инсайдеров, пытаются поднять рейтинг мало кому интересных изданий.

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