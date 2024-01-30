Джо Байден дал указание разработать силовой ответ Ирану

Президент США Джо Байден дал указание своим помощникам подготовить варианты воздействия на Иран, включая силовые, в ответ на атаку своей базы в Иордании.

Как пишет "Интерфакс", Байден считает, что именно на иранских властях лежит ответственность за гибель американских военнослужащих в результате этой атаки. 

В качестве вариантов, рассматриваемых Пентагоном, могут быть нанесение ударов по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или же по иранским военно-морским силам в Персидском заливе. В США считают, что данные меры позволят "решительно сдерживать другие атаки", при этом "избегая дальнейшего разжигания ситуации".

По мнению американских СМИ, ответные меры, скорее всего, начнутся в ближайшие дни и будут нанесены волнами по "ряду целей". 

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения.

В свою очередь иорданские власти заявляли, что обстрелу подверглись американские военные на сирийской стороне границы.

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