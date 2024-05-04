В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям, пишет РИА Новости.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Москву его доставят в ночь на 5 мая спецрейсом. Из "Внуково 3" его отвезут на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.05.2024, 22:01
    Гость: Даа.а а а

    Поздравляю вас уже в массоны возвели и никто не будь а Аннушка.Это серьёзно.

  5. 04.05.2024, 21:27
    Гость: Бывалый

    Фильму про графа Калиостро смотрели? При соединении определенных химикатов огонь не обжигает. Вас дурят а вы и радуетесь.

Все комментарии (37)
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