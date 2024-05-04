В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

16:23 4.05.2024

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и начал раздавать его находящимся в храме людям, пишет РИА Новости.

Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Москву его доставят в ночь на 5 мая спецрейсом. Из "Внуково 3" его отвезут на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя.