США приостановили поставки оружия Израилю

23:51 5.05.2024

Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По данным СМИ, это произошло впервые с октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС атаковали Израиль. Отмечается, что приостановка поставок вызвала "серьезную обеспокоенность" в израильском правительстве, пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее в апреле во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху отмечал, что Тель-Авиву нужно объявить и осуществить ряд определенных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, уменьшению гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций.

