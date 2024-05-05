США приостановили поставки оружия Израилю

Вашингтон впервые после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября приостановил поставку боеприпасов Тель-Авиву, сообщил портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По данным СМИ, это произошло впервые с октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС атаковали Израиль. Отмечается, что приостановка поставок вызвала "серьезную обеспокоенность" в израильском правительстве, пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее в апреле во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху отмечал, что Тель-Авиву нужно объявить и осуществить ряд определенных, конкретных и измеримых шагов по устранению ущерба гражданскому населению, уменьшению гуманитарных страданий и обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных организаций.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2024, 00:44
    Гость: Сябр

    Сколько же в Мире льется крови по вине поганых гегемонов...
    сколько гадости,зла и пакости...И да воздасться же им сторицею !
    Близится справедливое огненное покарание.
    И это Миссия - как всегда России.
    АМИНЬ.

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