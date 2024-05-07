Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха
В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — цитирует сообщение РИА Новости.
ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться, международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции.
СМИ сообщают, что Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены.
Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.
Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.
Комментарии читателей Оставить комментарий
учи ученых
Будь я партизаном, все потери своих бойцов объявлял бы гражданскими жертвами - для дополнительной мотивации своих и осуждения действий противника нейтральными.
Пусит в эль рияд валят эти палестинские арабы с исконно еврейских земель.
После таких "точечных операций" почему-то трупов немерено среди мирного населения.
Пора уже брать с него пример и поступать аналогично с террористической вна юкрейн. Призвать жителей определённых районов куива эвакуироваться, а «международным организациям» предложить покинуть эти районы навсегда. И начать точечную контртеррористическую операцию, основанную не только на разведданных.