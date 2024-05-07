Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха

10:55 7.05.2024

В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — цитирует сообщение РИА Новости.

ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться, международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции.

СМИ сообщают, что Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены.

Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.

Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.