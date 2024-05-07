Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха

В восточной части города Рафах началась контртеррористическая операция, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью наземные войска ЦАХАЛ начали точечную контртеррористическую операцию, основанную на разведывательных данных <...> с целью уничтожить террористов и террористическую инфраструктуру ХАМАС в определенных районах на востоке Рафаха", — цитирует сообщение РИА Новости.

ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться, международным организациям, работающим в этом районе, также было предложено временно эвакуироваться переда началом операции.

СМИ сообщают, что Израиль взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом, поставки гуманитарной помощи остановлены.

Армия обороны Израиля накануне начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора. По данным агентства France-Presse, которое ссылается на кувейтскую больницу в Рафахе, в результате ударов погибли пять человек, еще несколько пострадали.
Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.05.2024, 15:06
    Гость: ну, это как сказать

    Будь я партизаном, все потери своих бойцов объявлял бы гражданскими жертвами - для дополнительной мотивации своих и осуждения действий противника нейтральными.

  4. 07.05.2024, 14:22
    Гость: stalker

    После таких "точечных операций" почему-то трупов немерено среди мирного населения.

  5. 07.05.2024, 14:21
    Гость: ЦАХАЛ на всё плевал

    Пора уже брать с него пример и поступать аналогично с террористической вна юкрейн. Призвать жителей определённых районов куива эвакуироваться, а «международным организациям» предложить покинуть эти районы навсегда. И начать точечную контртеррористическую операцию, основанную не только на разведданных.

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