Мединский рассказал о жесточайшей цензуре на Украине

«Жесточайшая цензура» на Украине создает угрозу для школьников, изучающих российский исторический контент. Такое мнение высказал помощник президента РФ и руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в интервью ТАСС. По его словам, в нынешних условиях рекомендовать украинским детям обращаться к российским источникам небезопасно.

«Что касается интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — заявил Мединский.

Он отметил, что лучшее, что можно сделать, чтобы открыть украинским школьникам иную точку зрения на исторические события, это выполнение всех целей спецоперации. «В этом смысле наша армия сейчас делает для украинских школьников больше, чем кто бы то ни был»,— считает помощник президента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.06.2025, 20:19
    Гость: во,

    это тот львовский пацан который всех достал со своей картой украины которой на карте нет. ха ха ха

  3. 30.06.2025, 19:19
    Гость: Беззубая Россия.

    Спец.комиссия ООН
    Установила:
    Всу казнили 26 росс.пленных с начала сво.

  4. 30.06.2025, 17:24
    Гость: Антуану

    Украинская литература появилась недавно,и к мировой литературе не относится,как русская литература.

  5. 30.06.2025, 17:11
    Гость: завред из СССР вещал про США

    ныне повторяется этакая же дурь - Вовка Мединский,еврейчик-полукровка,вещает сидя в Москве о проблемах Украины.Опыт у него есть - чеченцам уже рассказал свою "правду",так пришлось переписывать учебник заново

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