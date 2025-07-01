В Армении могут прекратить трансляцию российских телеканалов

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о возможности прекращения трансляции российских телеканалов на территории республики, пишет "Интерфакс".

"Считаю, что мы очень серьезно должны начать обсуждение вопроса о прекращении трансляции российских телеканалов в Армении. Это наносит вред армяно-российским отношениям", - сказал Симонян журналистам, комментируя звучащие на российских телеканалах мнения относительно событий в Армении.

По его словам, "если государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, то и мы должны отреагировать, и, как минимум, закрыть их вход в квартиры нашего общества".

Ранее Ереван направил ноту Москве, оценив высказывания ряда представителей власти России по делу российского предпринимателя армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна как вмешательство во внутренние дела республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что Ереван считает прозвучавшие в адрес страны заявления в российских СМИ, а также высказывания политиков и законодателей не только противоречащими традиционной дружбе Армения-Россия, "а также правовым документам, регулирующим эту дружбу, но и прямым открытым вмешательством во внутренние дела Армении и посягательством на наш суверенитет и демократию".

В Ереване Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти. Суд принял решение о двухмесячном аресте. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2025, 19:59
    Гость: уточнение

    Армяне не являются православными,у них григорианская церковь.И крестятся они по другому.

  5. 01.07.2025, 18:03
    Гость: Ты забываешь о главной нынешней проблеме Кремля

    И эта проблема связана с Украиной, где уже 4-ый год ситуация весьма неопределенная в том плане, когда же это все закончится.
    Какие бы победные реляции не звучали из уст наших официальных СМИ, но суть ситуации состоит в том, что Запад способен бесконечно вкачивать ресурсы в Украину, чтоб тамошний режим не сдавался. России же в условиях санкций очень трудно ему противоборствовать.
    России необходим импорт ряда сложных в техническом отношении комплектующих и разного оборудования для продолжения СВО. И Армения - одна из тех стран, через которые проходят эти поставки по серым схемам.
    Поэтому тому, что сейчас происходит в Армении в части ее недружественных заявлений и действий, не придается внимания. Действавать сейчас в отношении Армении "решительно и смело", как ты хочешь, нам же и выйдет боком. Пашинян, как и всякие прочие тукаевы, это прекрасно знают, наглеют и этим пользуются.

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