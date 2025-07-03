Президент ФРГ поддержал обсуждение возможного возвращения призыва в армию
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости широкой дискуссии по вопросу восстановления всеобщей воинской обязанности. Об этом он сообщил в интервью одному из региональных изданий, отметив, что ситуация в Европе требует от Германии повышения обороноспособности.
«Тот, кто внимательно наблюдает за происходящим в Европе, должен признать: нам нужно быть лучше подготовленными к защите», — подчеркнул Штайнмайер.
Идея восстановления обязательного призыва в армию активно обсуждается немецкими политиками в последние месяцы. Тем не менее, правительство продолжает курс на развитие контрактной службы и повышение привлекательности карьеры в бундесвере.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сообщал, что для достижения новых стандартов НАТО стране потребуется дополнительно до 60 тысяч военных. Однако он же признавал, что в нынешних условиях — из-за нехватки инфраструктуры и учебных мощностей — восстановление призыва пока невозможно.
Сейчас численность бундесвера составляет около 182 тысяч человек при официальной цели в 203 тысячи. При этом численность личного состава снижается два года подряд. Хотя призыв отменили еще в 2011 году, дискуссия о его возвращении не утихает. Однако канцлер Фридрих Мерц в апреле дал понять, что принудительная служба в армии пока не рассматривается и останется делом добровольным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мигранты не пойдут-им Германия -это просто сытная крыша ...на учот возмус,а воевать - ШИШЬ !!
Где я харчеваться буду ?!?
\\\Чем тратить деньги на учебу убийства людей , а впрочем нет случайностей и дранг нах остен \\\
если бы вы жили в ЕС,то давно бы понимали - кто теперь там у власти - отморозки-русофобы,набивающие карманы именно в нынешней "мутной воде".Самое страшное - что полностью зомбировано население ЕС,уж тем более молодое поколение,тупое и ленивое.Оно и понятно - что в Интернете - то и в пустой тыкве.
Мигранты не пойдут-им Германия -это просто сытная крыша над головой,и немцы тоже не захотят и правильно сделают.Вот,кто доводит ситуацию до войны или специально её раздувает-тот пусть и воюет.Когда люди это поймут,что илитки это делают для себя,но не для народа-любого.
Лучше бы газопровод с дешевым газом восстановили и наладили торговлю с сельхозтехникой и атомобилей на что естьспрос в РФ.Чем тратить деньги на учебу убийства людей , а впрочем нет случайностей и дранг нах остен сиюминутная политика внуков наследников Шикельгруббера.
А разве этой преступной нации не запрещено иметь собственную Армию и оружие ?!?
Кто и когда отменил послефашистскую Конвенцию ??
Или Мир опять все забыл - почти 50 миллионов погибших благодаря именно германскому фашизму ?
Опять поднимают ядовитую змеиную голову ?
Значит,опять нужен русский сапог.