Президент ФРГ поддержал обсуждение возможного возвращения призыва в армию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости широкой дискуссии по вопросу восстановления всеобщей воинской обязанности. Об этом он сообщил в интервью одному из региональных изданий, отметив, что ситуация в Европе требует от Германии повышения обороноспособности.

«Тот, кто внимательно наблюдает за происходящим в Европе, должен признать: нам нужно быть лучше подготовленными к защите», — подчеркнул Штайнмайер.

Идея восстановления обязательного призыва в армию активно обсуждается немецкими политиками в последние месяцы. Тем не менее, правительство продолжает курс на развитие контрактной службы и повышение привлекательности карьеры в бундесвере.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сообщал, что для достижения новых стандартов НАТО стране потребуется дополнительно до 60 тысяч военных. Однако он же признавал, что в нынешних условиях — из-за нехватки инфраструктуры и учебных мощностей — восстановление призыва пока невозможно.

Сейчас численность бундесвера составляет около 182 тысяч человек при официальной цели в 203 тысячи. При этом численность личного состава снижается два года подряд. Хотя призыв отменили еще в 2011 году, дискуссия о его возвращении не утихает. Однако канцлер Фридрих Мерц в апреле дал понять, что принудительная служба в армии пока не рассматривается и останется делом добровольным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 03.07.2025, 13:05
    Гость: Paul

    Мигранты не пойдут-им Германия -это просто сытная крыша ...на учот возмус,а воевать - ШИШЬ !!
    Где я харчеваться буду ?!?

  2. 03.07.2025, 12:56
    Гость: Paul

    \\\Чем тратить деньги на учебу убийства людей , а впрочем нет случайностей и дранг нах остен \\\
    если бы вы жили в ЕС,то давно бы понимали - кто теперь там у власти - отморозки-русофобы,набивающие карманы именно в нынешней "мутной воде".Самое страшное - что полностью зомбировано население ЕС,уж тем более молодое поколение,тупое и ленивое.Оно и понятно - что в Интернете - то и в пустой тыкве.

  3. 03.07.2025, 12:43
    Гость: нынешние немцы или мигранты со всего света?

    Мигранты не пойдут-им Германия -это просто сытная крыша над головой,и немцы тоже не захотят и правильно сделают.Вот,кто доводит ситуацию до войны или специально её раздувает-тот пусть и воюет.Когда люди это поймут,что илитки это делают для себя,но не для народа-любого.

  4. 03.07.2025, 12:29
    Гость: раздумий

    Лучше бы газопровод с дешевым газом восстановили и наладили торговлю с сельхозтехникой и атомобилей на что естьспрос в РФ.Чем тратить деньги на учебу убийства людей , а впрочем нет случайностей и дранг нах остен сиюминутная политика внуков наследников Шикельгруббера.

  5. 03.07.2025, 12:26
    Гость: Слово и Дело

    А разве этой преступной нации не запрещено иметь собственную Армию и оружие ?!?
    Кто и когда отменил послефашистскую Конвенцию ??
    Или Мир опять все забыл - почти 50 миллионов погибших благодаря именно германскому фашизму ?
    Опять поднимают ядовитую змеиную голову ?
    Значит,опять нужен русский сапог.

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