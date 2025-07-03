Президент ФРГ поддержал обсуждение возможного возвращения призыва в армию

09:20 3.07.2025

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости широкой дискуссии по вопросу восстановления всеобщей воинской обязанности. Об этом он сообщил в интервью одному из региональных изданий, отметив, что ситуация в Европе требует от Германии повышения обороноспособности.

«Тот, кто внимательно наблюдает за происходящим в Европе, должен признать: нам нужно быть лучше подготовленными к защите», — подчеркнул Штайнмайер.

Идея восстановления обязательного призыва в армию активно обсуждается немецкими политиками в последние месяцы. Тем не менее, правительство продолжает курс на развитие контрактной службы и повышение привлекательности карьеры в бундесвере.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее сообщал, что для достижения новых стандартов НАТО стране потребуется дополнительно до 60 тысяч военных. Однако он же признавал, что в нынешних условиях — из-за нехватки инфраструктуры и учебных мощностей — восстановление призыва пока невозможно.

Сейчас численность бундесвера составляет около 182 тысяч человек при официальной цели в 203 тысячи. При этом численность личного состава снижается два года подряд. Хотя призыв отменили еще в 2011 году, дискуссия о его возвращении не утихает. Однако канцлер Фридрих Мерц в апреле дал понять, что принудительная служба в армии пока не рассматривается и останется делом добровольным.