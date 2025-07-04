Палата представителей одобрила ключевой законопроект Трампа

Палата представителей США большинством голосов приняла масштабный законопроект Big Beautiful Bill (BBB), включающий ключевые предложения Дональда Трампа. «За» проголосовали 218 конгрессменов, против — 214, в том числе два республиканца.

Проект уже одобрялся в мае, но был возвращён из Сената с поправками. После многочасовых дебатов его повторно согласовали 3 июля. Президент намерен подписать документ до 4 июля.

Основные положения законопроекта:

  • Продление налоговых послаблений 2018 года: корпоративный налог снижается до 21%, максимальная ставка НДФЛ — до 37%.
  • Новые налоговые вычеты: $25 тыс. за чаевые, $12,5 тыс. за переработку, $10 тыс. за автокредит.
  • Увеличение лимита вычета по SALT с $10 тыс. до $40 тыс. (на 5 лет).
  • Повышение детского налогового вычета до $2,2 тыс., расширенные льготы для пожилых.
  • Введение «трамповских» детских счетов с господдержкой $1 тыс.
  • Дополнительное финансирование армии и границы на $350 млрд, включая $46,5 млрд на стену с Мексикой.

Финансирование планируется за счёт сокращения расходов на Medicaid и продовольственную помощь, а также отмены льгот для «зелёной» энергетики. Тем не менее, по данным Комитета за ответственный бюджет, закон увеличит дефицит на $3,3 трлн к 2034 году.

Меры по сокращению Medicaid могут затронуть до 12 млн человек. Для смягчения последствий закон предусматривает $50 млн поддержки для сельской медицины.

Инициатива также спровоцировала конфликт между Трампом и Илоном Маском. Бывший глава DOGE и спонсор кампании Трампа пригрозил создать «Партию Америки». В ответ Трамп допустил возможность лишения его господдержки и пересмотра гражданского статуса.

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