Украина предложила иностранным компаниям тестировать вооружения на фронте

Американские военные в тренировочном лагере Яворовский на территории Украины

Иностранные производители вооружений получат возможность испытывать свои передовые разработки непосредственно в условиях боевых действий на территории Украины. Об этом сообщила платформа Brave1 — структура, созданная правительством страны для поддержки военных инвестиций и закупок, передаёт агентство Reuters.

Согласно озвученной инициативе, зарубежные оборонные компании смогут направлять в Украину образцы своей продукции, а обучение украинских военных будет проходить дистанционно. После практического применения на поле боя украинская сторона будет предоставлять компаниям отчёты о результатах.

Среди приоритетных технологий называются системы противовоздушной обороны, включая беспилотные перехватчики и комплексы с элементами искусственного интеллекта, предназначенные для борьбы с планирующими авиабомбами. Также в список входят морские дроны, современные наземные системы электронной разведки и усовершенствованные решения для наведения огня с использованием ИИ.

Отмечается, что предложение Украины вызвало "определенный интерес", но какие именно компании выразили готовность на подобный эксперимент, не соообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Post сообщил о переговорах с президентом США Дональдом Трампом относительно "крупного двустороннего соглашения" в оборонной сфере. Речь идёт о возможном обмене: Вашингтон получит доступ к украинским беспилотным системам, проверенным в бою, в то время как Киев сможет закупать американское вооружение. 

Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву лишь усугубляют конфликт. В Кремле считают, что поддержка Украины вооружением со стороны Запада затягивает боевые действия.

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