Канада готова признать Палестину на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН

08:10 31.07.2025

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил, что Оттава намерена признать государственность Палестины в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре 2025 года. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте главы канадского правительства.

Это решение, как подчёркивается в документе, обусловлено готовностью Палестинской национальной администрации к масштабным реформам. В частности, речь идёт о взятых на себя обязательствах провести глубокую перестройку системы управления, организовать всеобщие выборы в 2026 году с исключением участия ХАМАС, а также демилитаризовать территорию будущего государства.

Карни также призвал ХАМАС незамедлительно освободить заложников, захваченных в ходе атаки 7 октября 2023 года, и отметил, что радикальная группировка не должна принимать участия в управлении будущей Палестиной.

Ранее в июле аналогичные намерения выразили власти Великобритании, заявив, что могут признать Палестину уже этой осенью, если Израиль не предпримет реальные шаги для прекращения конфликта и смягчения гуманитарной ситуации в Газе.

Франция также подтвердила готовность поддержать палестинскую государственность в сентябре на сессии ООН. Италия обозначила свою позицию более осторожно, связав признание с фактическим становлением государства. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что признание возможно только после прекращения боевых действий.