Камбоджа намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Камбоджа планирует номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за американское посредничество в переговорах с Таиландом. Об этом 1 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на вице-премьера страны Суна Чантола.
«Камбоджа планирует выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его помощи в достижении соглашения о прекращении огня, которое положит конец недавним пограничным столкновениям с Таиландом», — цитирует публикацию газета «Известия».
Чантол в интервью изданию уточнил, что без вмешательства американского лидера Камбодже и Таиланду не удалось бы заключить соглашение о прекращении боевых действий между странами.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Поддерживаю! Трамп- это Новый Сталин, во всемирном масштабе!
Обслуживание такой техники индийские технари не потянут. Здраво подошли к перспективам.
Иконостас на груди Леонида Ильича вспомнился, и товарищи, кои его на эти награды выдвигали.
было бы справедливо требовать от номинаторов внесения 20% премии в нобелевский фонд.
за то, что разрушает евроколхоз.