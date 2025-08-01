Камбоджа намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

13:04 1.08.2025

Камбоджа планирует номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за американское посредничество в переговорах с Таиландом. Об этом 1 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на вице-премьера страны Суна Чантола.

«Камбоджа планирует выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его помощи в достижении соглашения о прекращении огня, которое положит конец недавним пограничным столкновениям с Таиландом», — цитирует публикацию газета «Известия».

Чантол в интервью изданию уточнил, что без вмешательства американского лидера Камбодже и Таиланду не удалось бы заключить соглашение о прекращении боевых действий между странами.