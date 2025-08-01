Камбоджа намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Камбоджа планирует номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию за американское посредничество в переговорах с Таиландом. Об этом 1 августа сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на вице-премьера страны Суна Чантола.

«Камбоджа планирует выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его помощи в достижении соглашения о прекращении огня, которое положит конец недавним пограничным столкновениям с Таиландом», — цитирует публикацию газета «Известия».

Чантол в интервью изданию уточнил, что без вмешательства американского лидера Камбодже и Таиланду не удалось бы заключить соглашение о прекращении боевых действий между странами.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.08.2025, 17:07
    Гость: Имрек

    Обслуживание такой техники индийские технари не потянут. Здраво подошли к перспективам.

  3. 01.08.2025, 17:04
    Гость: Имрек

    Иконостас на груди Леонида Ильича вспомнился, и товарищи, кои его на эти награды выдвигали.

  4. 01.08.2025, 16:21
    Гость: тоже-врач

    было бы справедливо требовать от номинаторов внесения 20% премии в нобелевский фонд.

Все комментарии (14)
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