Китай ограничивает поставки критически важных минералов для западного ВПК

Китай ограничивает экспорт ключевых редкоземельных ресурсов западным оборонным предприятиям, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в профильных компаниях.

По данным издания, ограничения, введённые КНР, замедляют производственные процессы и вынуждают предприятия срочно искать поставщиков на других рынках. Под удар попали компоненты, необходимые для создания самых разных изделий — от боеприпасов до истребителей.

Так, один из производителей дронов, работающий по контракту с Пентагоном, был вынужден отложить поставки на срок до двух месяцев, пытаясь найти альтернативу китайским магнитам на основе редкоземельных металлов.

Трейдеры сообщили, что стоимость отдельных видов сырья выросла в пять раз и более по сравнению с уровнем до введения экспортных ограничений. Эксперты указывают, что свыше 80 тысяч компонентов, используемых американскими военными, включают материалы, поставки которых контролируются Китаем. При этом практически все цепочки поставок хотя бы на одном этапе зависят от китайских производителей.

Пекин также стал запрашивать у покупателей детальную информацию о конечном использовании закупаемых ресурсов, чтобы предотвратить их применение в военных целях. Такое ужесточение контроля особенно ощущается после того, как в апреле Министерство коммерции КНР включило 16 американских компаний в перечень, подпадающий под экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения.

The New York Times сообщала ранее, что китайская сторона приостановила отгрузки ряда стратегически важных минералов и магнитов, используемых в производстве автомобилей, беспилотников, робототехники и ракетных систем. Позже лицензии на экспорт редкоземельных элементов для гражданских нужд, в том числе автопрома, начали выдаваться вновь, но с ограничением действия на шесть месяцев.

Однако, Пекин по-прежнему воздерживается от выдачи разрешений на вывоз некоторых узкоспециализированных магнитов, без которых невозможен выпуск современных истребителей и высокоточных вооружений.

Редкоземельные элементы, всего 17 металлов, считаются стратегическим сырьём. Они критически важны для производства электроники, телекоммуникационного оборудования и высокотехнологичных военных систем — от ракет и радаров до лазеров и средств связи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.08.2025, 17:23
    Гость: не обучаемы

    У них узконаправленная специализация, обворовывать страну, а там трава не расти.

  2. 04.08.2025, 16:52
    Гость: Нечего и понимать

    Было заявление властей Китая об ограничении поставок редкоземов в Россию, раньше, чем в США. Наоборот, Китай за месяц перед введением пошлин нарастил поставки редкоземов в США на 800 процентов, да и сейчас поставляет, через Мексику.

  3. 04.08.2025, 16:43
    Гость: Питон

    А президент РФ предлагает все недра РФ отдать в разработку США. Но они что то не торопятся.

  5. 04.08.2025, 15:33
    Гость: blog2038

    "Китай ограничивает экспорт ключевых редкоземельных ресурсов западным оборонным предприятиям, пишет The Wall Street Journal"
    ---,.
    Тем поднимая значение Украины для Запада.

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