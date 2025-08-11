18:54 11.08.2025

Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного соглашения друг с другом — его на английском языке приводят МИДы обеих республик, пишет РБК.

Этот документ министры иностранных дел парафировали (поставили предварительные подписи в знак согласия с содержанием) 8 августа в Вашингтоне в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и США Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Дональда Трампа.

В документе, который называется «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений», 17 статей.

1. Стороны признают государственные границы и уважают суверенитет, территориальную целостность, нерушимость границ и политическую независимость друг друга. Госграницы определены в соответствии с тем, какими они были между ними в период СССР.

2. Стороны заявляют, что у них нет территориальных претензий друг к другу и не будет таких претензий в будущем.

3. Они обещают, что будут воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в отношении территориальной целостности и политической независимости друг друга. Также обещают, что не позволят для этого использовать свою территорию третьим странам.

4. Стороны обещают не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

5. После обмена ратификационными грамотами этого соглашения обещают установить друг с другом дипломатические отношения. В тексте должен быть прописан конкретный срок, когда это произойдет, но он пока не указан.

6. Армения и Азербайджан в соответствии со ст. 1 этого соглашения обязуются заключить договор о делимитации и демаркации своих госграниц.

7. Вдоль своих границ стороны не будут размещать вооруженные силы третьих стран. Пока их границы не будут делимитированы и демаркированы, Армения и Азербайджан будут «осуществлять взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной области».

8. Стороны осуждают нетерпимость, расовую ненависть и дискриминацию, сепаратизм, насильственный экстремизм и терроризм и обещают бороться с ними.

9. Армения и Азербайджан обещают расследовать случаи пропажи без вести и насильственного исчезновения, которые произошли по ходу вооруженного конфликта между ними. Это они расценивают как средство примирения и укрепления доверия. Условия соответствующей работы они закрепят в отдельном соглашении.

10. Стороны заключат соглашения о сотрудничестве в экономической, транспортной, экологической, гуманитарной и культурной областях.

11. Это соглашение не противоречит международным обязательствам Армении и Азербайджана.

12. Ни одна из сторон не может ссылаться на свои внутренние нормы для того, чтобы обосновать неисполнение этого соглашения.

13. Стороны гарантируют выполнение соглашения и для контроля за этим создают двустороннюю комиссию.

14. Любые споры по толкованию и выполнению этого соглашения Армения и Азербайджан будут разрешать в рамках двусторонних консультаций.

15. Все межгосударственные претензии, жалобы, протесты, споры стороны обязуются решить в течение месяца после подписания соглашения.

16. Документ вступает в силу после того, как стороны завершат все внутригосударственные процедуры и уведомят друг друга об этом.

17. «Настоящее Соглашение заключено на армянском, азербайджанском и английском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае расхождения в толковании положений какого-либо из аутентичных текстов преимущественную силу имеет английский текст», — говорится в документе.