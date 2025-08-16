На Аляске прошли переговоры Путина и Трампа
Переговоры в Анкоридже между президентами России и США продлились почти три часа. Они проходили на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Первая часть саммита прошла в формате «три на три» с участием министров. Помимо лидеров стран, в ней участвовали: от России — министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
На встрече Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали варианты мирного урегулирования конфликта на Украине. По ее итогам президент России сообщил, что переговоры «прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере, были весьма обстоятельными и полезными»: «У нас с президентом Трампом наладился очень хороший, деловой и доверительный контакт», пишет Газета.RU.
Трамп назвал «замечательными» свои отношения с Путиным, сообщил, что по итогам встречи достигнут «огромный прогресс», и есть хорошие шансы «решить украинскую проблему». Однако по ряду тем с Россией еще предстоит работа.
У Трампа был запланирован рабочий обед с Путиным и другими членами российской делегации, однако после встречи и пресс-конференции его отменили, Трамп улетел в Вашингтон.
