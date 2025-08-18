Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме

18 августа президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и возможное проведение трехстороннего саммита с участием глав России, Украины и США.

Открытая часть продлилась чуть менее получаса, пишет РИА Новости.

Зеленский перед началом переговоров поблагодарил Трампа за его усилия по достижению мира и сказал спасибо за письмо супруги американского президента Путину касательно украинских детей.

Ключевые тезисы Дональда Трампа:

  • встреча в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами "пройдет хорошо";
  • есть "разумные шансы" на завершение украинского конфликта по итогам встречи;
  • Владимир Путин стремится к завершению конфликта;
  • со стороны российского лидера было "чудесно" приехать на Аляску;
  • после встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС Трамп позвонит Путину;
  • глава Белого дома заверил, что любит россиян и украинцев;
  • сегодняшняя встреча не будет финальной;
  • урегулирование на Украине должно быть устойчивым;
  • конфликт завершится, этого хотят стороны и весь мир, но невозможно пока оценить сроки;
  • на вопрос обсуждается ли присутствие европейских сил на Украине: об этом может быть объявлено после встречи с главами ЕС; 
  • на встрече с европейскими лидерами Трамп обсудит предложения по урегулированию: "Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран - замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир";
  • европейские лидеры хотят дать защиту Киеву, Вашингтон готов помогать;
  • глава Белого дома надеется на восстановления мира немедленно, но урегулирование точно будет устойчивым;
  • целью в украинском конфликте является не временное прекращение огня, а длительный мир;
  • другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня;
  • он вспомнил о позиции Москвы о недопустимости Украины в НАТО: Россия давно об этом говорила;
  • для урегулирования нужна трехсторонняя встреча, иначе конфликт продолжится;
  • Трамп пообещал предоставить Киеву "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования;
  • о том, получит ли Украина гарантии безопасности вроде тех, которые есть в НАТО: не знаю, можно ли дать этому такое определение.


Главные заявления Владимира Зеленского:

  • он готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога;
  • Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. президент Украины ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта;
  • для выборов на Украине "потребуются условия безопасности";
  • у Киева есть проблемы с закупкой американского оружия. 
Комментарии читателей

  2. 19.08.2025, 00:16
    Гость: Сергей

    А мне нравится, как Трамп себя ведёт.
    Он решает проблему, без всяких дурацких предрассудков. Делает всё, использует все возможности и расклады, чтобы решить.
    Вот внезапно Путину позвонил прямо посреди приёма с кагалом ЕС. Правильно.

  3. 18.08.2025, 23:18
    Гость: Лучезар

    Все просто. Страна, которая отказывается воевать (как Россия), победить не может.

  4. 18.08.2025, 23:15
    Гость: Лучезар

    "и сказал спасибо за письмо супруги американского президента Путину касательно украинских детей." В то же время американцы горячо одобряют убийство детей на Донбассе и в Курской области. "Трамп пообещал предоставить Киеву "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования;" Для обеспечения безопасности Украины там нужно выполнить одно-единственное условие- перевешать всех украинских нацистов.

Все комментарии (10)
