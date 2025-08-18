Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме
18 августа президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта и возможное проведение трехстороннего саммита с участием глав России, Украины и США.
Открытая часть продлилась чуть менее получаса, пишет РИА Новости.
Зеленский перед началом переговоров поблагодарил Трампа за его усилия по достижению мира и сказал спасибо за письмо супруги американского президента Путину касательно украинских детей.
Ключевые тезисы Дональда Трампа:
- встреча в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами "пройдет хорошо";
- есть "разумные шансы" на завершение украинского конфликта по итогам встречи;
- Владимир Путин стремится к завершению конфликта;
- со стороны российского лидера было "чудесно" приехать на Аляску;
- после встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС Трамп позвонит Путину;
- глава Белого дома заверил, что любит россиян и украинцев;
- сегодняшняя встреча не будет финальной;
- урегулирование на Украине должно быть устойчивым;
- конфликт завершится, этого хотят стороны и весь мир, но невозможно пока оценить сроки;
- на вопрос обсуждается ли присутствие европейских сил на Украине: об этом может быть объявлено после встречи с главами ЕС;
- на встрече с европейскими лидерами Трамп обсудит предложения по урегулированию: "Мы собираемся встретиться с великолепной представительной группой из семи очень влиятельных стран - замечательные люди, мои давние друзья и ваши друзья. Мы выдвинем несколько предложений. Они хотят видеть мир. Они хотели бы, чтобы наступил мир";
- европейские лидеры хотят дать защиту Киеву, Вашингтон готов помогать;
- глава Белого дома надеется на восстановления мира немедленно, но урегулирование точно будет устойчивым;
- целью в украинском конфликте является не временное прекращение огня, а длительный мир;
- другие конфликты, которые он помог урегулировать, были разрешены без предварительного установления режима прекращения огня;
- он вспомнил о позиции Москвы о недопустимости Украины в НАТО: Россия давно об этом говорила;
- для урегулирования нужна трехсторонняя встреча, иначе конфликт продолжится;
- Трамп пообещал предоставить Киеву "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования;
- о том, получит ли Украина гарантии безопасности вроде тех, которые есть в НАТО: не знаю, можно ли дать этому такое определение.
Главные заявления Владимира Зеленского:
- он готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога;
- Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. президент Украины ответил общими фразами, что Киев поддерживает идею США о завершении конфликта;
- для выборов на Украине "потребуются условия безопасности";
- у Киева есть проблемы с закупкой американского оружия.
Все прекрасно всё понимают.
Цирк уехал, а клоуны остались..
А мне нравится, как Трамп себя ведёт.
Он решает проблему, без всяких дурацких предрассудков. Делает всё, использует все возможности и расклады, чтобы решить.
Вот внезапно Путину позвонил прямо посреди приёма с кагалом ЕС. Правильно.
Все просто. Страна, которая отказывается воевать (как Россия), победить не может.
"и сказал спасибо за письмо супруги американского президента Путину касательно украинских детей." В то же время американцы горячо одобряют убийство детей на Донбассе и в Курской области. "Трамп пообещал предоставить Киеву "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования;" Для обеспечения безопасности Украины там нужно выполнить одно-единственное условие- перевешать всех украинских нацистов.
Была чёткая,Дони на шею Зелеку руку положил, типа ну пошли .