Ким Чен Ын призвал нарастить ядерный арсенал

Фото: Kcna.kp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости кардинального пересмотра военной доктрины и масштабного наращивания ядерного потенциала страны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

По информации агентства, 18 августа Ким Чен Ын посетил эсминец «Чвэ Хён», где ознакомился с испытаниями интегрированной системы управления вооружением, а также наблюдал за подготовкой и бытом экипажа.

В ходе визита северокорейский лидер подчеркнул, что обострение ситуации вокруг страны требует «эпохальных и стремительных изменений» в военной стратегии, а также радикального усиления ядерных вооружений.

Заявление прозвучало на фоне начала совместных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield (UFS), стартовавших 18 августа. Манёвры проходят по сценарию, основанному на анализе современных военных конфликтов и предполагающему отработку защиты от реальных угроз.

