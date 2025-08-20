Китай и Индия договорились об урегулировании пограничных вопросов

08:33 20.08.2025

Представители Индии и Китая провели в Нью-Дели 24-я встреча по пограничной проблематике. Как отмечается в заявлении МИД КНР, спецпредставители обеих стран достигли консенсуса.

Согласно совместному заявлению, обе страны намерены выработать справедливые, взаимоприемлемые и политически обоснованные рамки для окончательного урегулирования территориального спора. Этот подход будет опираться на общую стратегию развития двусторонних отношений и положения соглашения о политических принципах, подписанного в 2005 году.

В частности, Китай и Индия согласовали меры по взаимодействию дипломатических и военных каналов для снижения напряжённости, а также обсудили сотрудничество по трансграничным рекам: Китай согласился на основе гуманитарных соображений делиться экстренными гидрологическими данными. Также принято решение возобновить работу трёх традиционных пограничных торговых рынков.

По итогам переговоров Китай и Индия заявили о создании экспертной группы по вопросам демаркации границы в рамках Рабочего механизма консультаций и координации (WMCC). Также будет сформирована отдельная структура, которая займется вопросами безопасности и мира в приграничных районах.

Всего стороны согласовали 10 ключевых пунктов. Следующая, 25-я встреча пройдет в Китае в 2026 году.