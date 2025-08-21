Трамп намерен выйти на патрулирование улиц Вашингтона

22:07 21.08.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц Вашингтона, пишет "Интерфакс".

"Я намерен сам выйти сегодня вечером, полагаю, вместе с полицейскими и военными, само собой. Мы сделаем эту работу", - сказал он в четверг в радиошоу Тодда Старнса.

Позже, согласно сообщению Bloomberg, представитель Белого дома подтвердил планы Трампа.

Ранее Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно выросла активность криминальных структур.