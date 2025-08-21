Трамп намерен выйти на патрулирование улиц Вашингтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц Вашингтона, пишет "Интерфакс".
"Я намерен сам выйти сегодня вечером, полагаю, вместе с полицейскими и военными, само собой. Мы сделаем эту работу", - сказал он в четверг в радиошоу Тодда Старнса.
Позже, согласно сообщению Bloomberg, представитель Белого дома подтвердил планы Трампа.
Ранее Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно выросла активность криминальных структур.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зато всех учат как надо жить.
Давненько это было, уже даже подзабылось, когда именно, да к тому же и в соседнем городе – в Нью-Йорке. Власти мэрии подняли зарплату всем своим служащим, кроме полицейских. Может потому, что все служащие, кроме копов, имели право бастовать? Но стражи порядка в долгу не остались, и все высыпали на улицы Нью-Йорка и стали строго следить за соблюдением всеми автомобилистами правил дорожного движения. Движение на улицах прекратилось, город встал. Целых 3 дня мэрия держала осаду, но на 4-й день сдалась и нашла средства для роста зарплат копам. Город снова ожил.
Не буду комментировать, к чему приводит строгое соблюдение далеко не всегда продуманных во всех нюансах законов.
Трамп в своем духе.
Может ли Глава РФ или даже мер Москвы выйти патрулировать вечером по городу чтобы остановить разгул мигрантов, а точнее уже граждан России, беспредельничающих в столице и нарушающих законы страны? Нет и еще раз нет. Они ведь из бывших республик СССР и, по мнению Главы, являются представителями братских народов и поэтому могут нарушать порядок и закон.
Трамп.
кожанку и маузер рыжему.