Трамп намерен выйти на патрулирование улиц Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в патрулировании улиц Вашингтона, пишет "Интерфакс".

"Я намерен сам выйти сегодня вечером, полагаю, вместе с полицейскими и военными, само собой. Мы сделаем эту работу", - сказал он в четверг в радиошоу Тодда Старнса.

Позже, согласно сообщению Bloomberg, представитель Белого дома подтвердил планы Трампа.

Ранее Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно выросла активность криминальных структур.

  2. 22.08.2025, 08:15
    Гость: Ох, уж это патрулирование

    Давненько это было, уже даже подзабылось, когда именно, да к тому же и в соседнем городе – в Нью-Йорке. Власти мэрии подняли зарплату всем своим служащим, кроме полицейских. Может потому, что все служащие, кроме копов, имели право бастовать? Но стражи порядка в долгу не остались, и все высыпали на улицы Нью-Йорка и стали строго следить за соблюдением всеми автомобилистами правил дорожного движения. Движение на улицах прекратилось, город встал. Целых 3 дня мэрия держала осаду, но на 4-й день сдалась и нашла средства для роста зарплат копам. Город снова ожил.
    Не буду комментировать, к чему приводит строгое соблюдение далеко не всегда продуманных во всех нюансах законов.

  3. 22.08.2025, 07:39
    Гость: .Штурман

    Трамп в своем духе.
    Может ли Глава РФ или даже мер Москвы выйти патрулировать вечером по городу чтобы остановить разгул мигрантов, а точнее уже граждан России, беспредельничающих в столице и нарушающих законы страны? Нет и еще раз нет. Они ведь из бывших республик СССР и, по мнению Главы, являются представителями братских народов и поэтому могут нарушать порядок и закон.

