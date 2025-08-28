Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям

Председатель КНР Си Цзиньпин весной этого года отправил секретное письмо в Дели, чтобы проверить возможность улучшения отношений Китая и Индии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

"В марте, когда президент США Дональд Трамп усилил торговую войну с Китаем, Пекин приступил к неуклонному и непубличному наведению мостов с Индией. Си Цзиньпин написал письмо президенту Индии Драупади Мурму (...) чтобы прозондировать почву для улучшения отношений, заявил индийский чиновник, знакомый с вопросом", - сообщает агентство.

В итоге послание передали премьеру Индии Нарендре Моди.

"Правительство Моди не прикладывало серьезных усилий для улучшения отношений с Китаем - вплоть до июня, сказал источник (...) Но тогда торговые переговоры с США затянулись, а в Нью-Дели возмутились утверждениями Трампа, что он посредничал в заключении перемирия между Индией и Пакистаном после четырех дней боевых действий между ними в мае", - отмечает Bloomberg.

В свою очередь Моди уже в январе 2024 года приступил к поиску методов снизить напряженность с КНР: по словам источников, индийские власти полагали, что оживление контактов с Пекином поможет экономике, обремененной в том числе содержанием войск на демаркационной линии между Индией и Китаем на участке длиной почти 3,5 тыс. км. При этом стороны еще с середины 2023 года добивались прогресса по вопросу отводу войск с линии, хотя финального соглашения достичь не удалось.

Комментарии читателей

  1. 28.08.2025, 17:50
    Гость: Громко зевая

    Трамп снова выступает в роли миротворцы. На сей раз сам того не ведая.
    Дели и Пекин вынуждены забыть свои тёрки и теперь обьединиться в поисках, пути решения своих задач в обход желаниям Донни.

  2. 28.08.2025, 17:43
    Гость: ABCD

    Вот плоды политики Трампа- Две некогда недолюбливающих друг друга страны стали искать сближения. Явно не этого ожидали в США. Индия и Китай- дружественные РФ страны. Вместе ЕС и США меньше РФ, Индии и Китая более чем в 3 раза. Экономики Индии и Китая мощнее американской и европейской, Китай уже давно обогнал США и является первой экономикой мира.

  3. 28.08.2025, 17:17
    Гость: Пиндосы - не страшно

    Они знают что здесь войны пока не получится соорудить. Гордон с Соловьёвым ещё не подъехали

Все комментарии (9)
