Трамп рассказал о «фазах два и три» по давлению на Россию

Если США будут недовольны решением российского президента Владимира Путина относительно конфликта с Украиной, мир «увидит, что произойдет», заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме, пишет РБК.

Один из присутствующих журналистов высказал мнение, что США не выполнили свои ультиматумы России, несмотря на отсутствие значительного прогресса в урегулировании. «Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается? А?» — сердито спросил Трамп и напомнил о 50-процентных пошлинных ставках против Индии (введены за покупку российской нефти), которые «стоят сотни миллиардов долларов».

«Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе, но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу», — резюмировал Трамп.

Трамп анонсировал разговор с Путиным в ближайшее время и добавил, что в ближайшие пару недель поймет, насколько с российским лидером сложились хорошие отношения.

Накануне, 2 сентября, американский лидер в очередной раз заявил о разочаровании в Путине и пригрозил сменой позиции США, если прогресса в прекращении конфликта так и не произойдет. Республиканец отметил, что «узнал много интересного» о конфликте России и Украины, и добавил: «Думаю, в течение нескольких дней вы узнаете об этом».