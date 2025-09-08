Орбан предупредил о риске распада Евросоюза

Евросоюз нуждается в глубокой перестройке, иначе он может столкнуться с угрозой распада.

Об этом 7 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на мероприятии партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», пишет газета «Известия».

В частности Орбан отметил, что с 2008 по 2025 год совокупная доля стран ЕС на мировом рынке снизилась на 7%, тогда как США за этот же период увеличили свои позиции на 4%.

По мнению венгерского премьера, усиление конкуренции и утрата экономического веса несут прямую опасность для будущего союза.

