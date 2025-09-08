Орбан предупредил о риске распада Евросоюза

В России никто даже не знает, что такой человек, какой-то там Шор, существует, всем на эту Молдавию давно плевать.

С 2011 года Илан Шор женат на певице Жасмин (Сара Шор)

Тоже никто не знает?

А КАК ЖЕ ЕМУ ДАЛИ ГРАЖДАНСТВО РФ и ПОЧЕМУ НЕ ВЫДАЛИ Молдове?

13 апреля 2023 года Апелляционная палата Кишинёва вынесла решение по делу Шора, которое является частью «Банковского скандала в Молдавии». Шор был заочно признан виновным и приговорён к 15 годам лишения свободы в закрытом исправительном учреждении, а также лишён права занимать должности в банковской системе в течение пяти лет. В соответствии с решением, на Шора возложена обязанность возвратить более 5,2 млрд леев (260 млн евро). Сам Шор назвал вердикт суда незаконным, местью режима Майи Санду за организованное им протестное движение в Молдавии. 13 декабря 2024 года Коллегия Высшей судебной палаты Молдавии оставила приговор в силе.

15 февраля 2024 года молдавское отделение «Интерпола» заявило, что российские власти подтвердили нахождение Шора в России и отказались его выдать. В России уголовное преследование Шора сочли политически мотивированным; к тому времени Шор уже обладал российским гражданством, а по Конституции РФ выдача гражданина России иностранному государству невозможна

Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил о получении российского гражданства, сообщает RT. В интервью телеканалу он признался, что ранее подавал документы и в данное время является в том числе и гражданином России