Кулеба сообщил, что сбежал с Украины «как вор ночью»

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. Об этом он сказал итальянской газете Corriere della Sera, пишет РБК.

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», — приводит издание его цитату.

Как заявил Кулеба, указ президента Украины Владимира Зеленского не связан с запретом на выезд за границу для мужчин призывного возраста, поскольку бывшие украинские дипломаты не обязаны служить. «Правда в том, что Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства», — считает бывший министр.

Он добавил, что не считает себя страдающим манией преследования, но выразил уверенность, что указ направлен именно на него и некоторых других дипломатов. Кулеба пояснил, что зарабатывает на выступлениях за границей, куда его приглашают, и в этих поездках он «в целом склонен защищать наше правительство».

«Но в определенных дворцовых кругах все еще существует старый советский менталитет, поэтому, если вы уезжаете за границу свободным гражданином, вы автоматически становитесь агентом, который замышляет нанести ущерб государству», — отметил бывший министр.

В пресс-службе Кулебы позже заявили изданию Hromadske, что слова экс-министра были «поданы некорректно». Тот выехал в Польшу, чтобы отправиться на конференцию в Южную Корею. Поездка была запланированной, и он вернется 20 сентября, говорят его представители.

  2. 09.09.2025, 06:33
    Гость: Может Кулеба поехал на встречу с Козыревым?

    Дело тёмное, надо ждать комментариев со стороны освобождаемых...

  4. 09.09.2025, 00:55
    Гость: Кулеба опроверг слухи о "побеге"

    "Похоже формируется традиция, с одной стороны неприятная, с другой стороны даже забавная немного. Раз в год появляются заголовки о том, что Кулеба куда-то сбежал. Где-то примерно год назад появились заголовки, что Кулеба сбежал в США, не сбежал. Теперь появились заголовки, что сбежал в Польшу, не сбежал. На самом деле я в Корее, покажу даже вам беджик, World Knowledge Forum, это большая конференция, на которую меня пригласили", — отметил он в видео.

    Кроме этого, Кулеба добавил, что позже примет участие в мероприятии в Польше, после чего вернется в Киев. Он пригласил желающих встретиться с ним 20 сентября на мероприятии "Кураж", где будет говорить на тему "Сила нашего поколения".

