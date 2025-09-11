Лукашенко: Россия готова выполнять условия соглашения с США по Украине
Россия готова принять договоренности, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают в Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет», — приводит его слова Газета.RU.
