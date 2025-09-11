Лукашенко: Россия готова выполнять условия соглашения с США по Украине

Россия готова принять договоренности, которые обсуждались на переговорах с США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, что россияне говорили, я абсолютно уверен, россияне готовы принимать. Это мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским. Они думают в Украине выиграть войну, победить. Этого никогда не будет», — приводит его слова Газета.RU.

  1. 11.09.2025, 23:51
    Гость: Зануда

    Оказывается, Украина уполномочила США и РФ подписывать какие-то договорённости от её имени, и об этом проведал Лукашенко?

  2. 11.09.2025, 22:43
    Гость: Путник

    А, его Трамп по головке погладил, письмо прислал, санкции с Белавиа снял. Понятно . А пшеки с хохлами все обгадили , дроны запустили.

  3. 11.09.2025, 22:40
    Гость: Путник

    Откуда он знает, о чем там договорились? Я ни о чем не договаривался. Никто, кроме нескольких человек о каких-то договорённостях не знают. Значит я не россиянин? Конечно нет. Я РУССКИЙ.

