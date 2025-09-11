Нетаньяху пообещал не допустить создания палестинского государства
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе поездки на Западный берег Иордана заявил, что выполнит обещание не допустить того, чтобы в мире было палестинское государство, пишет "Интерфакс".
"Мы выполним наше обещание о том, чтобы не было палестинского государства. Это место принадлежит нам, - сказал он. - Мы сохраним наше наследие, нашу землю и нашу безопасность".
В августе комитет по планированию израильской гражданской администрации одобрил проект Е1, предусматривающий масштабное строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.
Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной - арабской - частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.
Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я очень удивлен дуростью Нитамяхи который считает что земли где проживают палестинцы это исконно израильские земли,а поэтому никогда Израиль не допустит создание палестинского государства. Если поглубже копнуть правдивую историю пастушьих племен, кочевавших на севере Месопотамии, которые стали евреями, то настоящая территория Израиля это южные склоны Арарата, а не Египет и тем более мифическая еврейское государство на Синае. Захват евреями чужой территории для образования своего государства Израиль с уничтожением палестинцев-вот главная причина войны Израиля с соседями и даже главная причина гибели самого Израиля.
Раз евреи хотят иметь свое государство, то это делать надо с умом, а не при помощи агрессивной политики. Ежу же понятно истина о том что если в США начнется новая гражданская война и она превратится в аморфное расчлененное государство, то прекратится поддержка США что приведет к уничтожению Израиля миллиардным исламским миром. Нитамяхе прежде чем открыть рот и грозить смертью миллионам палестинцам прежде всего надо подумать о реальной судьбе Израиля существование которого зависит только от поддержки США и никакое ЯО не спасет Израиль.
выключи пейджер-помоги ПАЛЕСТИНЕ!
выключать тяжёлым предметом.
... и оон им не указ...
Правильно делает, нехрен с арабами мириться, в конце концрв они израиловку прихлопнут ):
Проблема в том, что палестинцы – прямые потомки библейских евреев, которые никуда не «исходили», а как жили, так и живут на землях своих предков. После завоевания Палестины арабами, её жители приняли ислам, т.к. тогдашние магометяне не платили налогов. А вот пришедшие в Палестину лица, выдающие себя за евреев, как раз непонятно кто. Подлинных евреев, левитов, которые никогда не вступали в брак с чужеземцами, среди них 5-7%, остальные полукровки, четвертькровки и прочие, но они исповедуют иудаизм, т.е. чужую для них религию. Таким образом, древние евреи стали исламистами, а «новые» евреи – иудаистами, и «новые» сегодня сживают со света «старых».
Для нас проблема в том, что в эту интригу Шаломов, более известный как тогдашний Путин, втянул Россию, якобы для защиты Сирии. Где Россия, где Сирия, и где их взаимные интересы? Сколько бессмысленно погибло там наших воинов и в какую сумму обошлась России та выходка, остаётся важнейший гостайной всех нынешних обитателей кремляндии: Менделя, который косит под Медведева, Израителя (Кириенко), Мишустина, Силуанова, Набиуллиной и т.д., и т.п., среди которых нет ни одного русского, но которые почему-то в своей русофобской политике разорения земли русской почему-то всегда прикрываются русскими, потому как шибко умные.