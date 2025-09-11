Убит один из сторонников Трампа, консервативный активист Чарли Кирк
10 сентября в американском штате Юта во время публичного выступления в Университете Ютинской долины был застрелен известный консервативный активист Чарли Кирк, сооснователь организации Turning Point USA.
Выстрел прозвучал примерно через двадцать минут после начала мероприятия, входившего в тур Кирка «Возвращение Америки». Пуля поразила его в шею, после чего политик был срочно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.
О смерти Кирка сообщил президент США Дональд Трамп, назвав его «легендарной личностью» и распорядившись приспустить флаги по всей стране. По словам Трампа, Кирк был одним из немногих, кто действительно понимал и поддерживал молодёжь Америки.
По данным правоохранительных органов, стрельба велась с крыши одного из зданий кампуса, находившегося примерно в шестидесяти метрах от сцены. На данный момент полиция и ФБР продолжают расследование. Ранее были задержаны двое подозреваемых, однако позже их отпустили — стрелок остаётся на свободе.
Гибель Кирка вызвала широкий резонанс в США. Он был известен как один из наиболее заметных сторонников Дональда Трампа, активно выступал в университетских городках, проводил дебаты и общался со студентами. Его выступления и видеоролики часто набирали миллионы просмотров в социальных сетях.
В 10:30 мск в новость внесены изменения: добавлено видео
Кеннеди и Хрущева жестоко наказали. Теперь Кирк. Интересно, кто будет с другой стороны?
Не надо за других говорить. Никто тебе такого права не давал. Говори за себя и выражай только свое мнение. Для тебя этот певец не авторитет, а другим он нравится. А главное, цитата из его песни как нельзя кстати к случившемуся подходит. И стрелки не надо на Россию переводить по принципу "сам дурак". Это называется тему разговора в сторону уводить. Дешёвый прием.
Товарищ, где источник радости у вас, РФ?
Да ладно вам, с вашими порядками, тоже не блеск....
Нынешняя американская администрация и президент США могут воспользоваться случаем убийства своего сторонника и начать массовые репрессии в стране против своих противников демократов обвинив их в заговоре против нынешней власти. По аналогии в СССР когда 1 декабря 1934г в Ленинграде был убит видный большевик Сергей Миронович Киров. В его убийстве обвинили бывших сторонников царского режима, белогвардейцев и офицеров царской армии которые остались в стране и не уехали, которые якобы готовили заговор против советской властей. Наши родственники тогда тоже пострадали, замерзли живьем в железной клетке пока их везли после ареста. После этого, собственно и начались известные сталинские чистки партийных и военных рядов 30х и 40х годов, когда под раздачу попали тысячи партийных функционеров, генералов и хозяйственных руководителей. Якобы незаконно пострадавших или по ошибки было крайне мало со всеми арестованными разбирались, а в основном все были наказы по делу. А вы сейчас на улицу высунетесь, сколько чинуш, генералов и мэров воров и взяточников расплодилось, и тогда также было только же но их сейчас не трогают, кто платят откаты властям, все на своих местах и живут припеваючи. Пострадали только единицы, которые не поделились, позволили критику власти или метили занять кресло своего босса. И то вскоре были выпущены за «примерное поведение», они даже на зоне ухитряются занять теплые и блатные места, никто до конца срока даже не досидел. И все конфискованное им вернули дома и деньги.