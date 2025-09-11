Убит один из сторонников Трампа, консервативный активист Чарли Кирк

10 сентября в американском штате Юта во время публичного выступления в Университете Ютинской долины был застрелен известный консервативный активист Чарли Кирк, сооснователь организации Turning Point USA.

Выстрел прозвучал примерно через двадцать минут после начала мероприятия, входившего в тур Кирка «Возвращение Америки». Пуля поразила его в шею, после чего политик был срочно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

О смерти Кирка сообщил президент США Дональд Трамп, назвав его «легендарной личностью» и распорядившись приспустить флаги по всей стране. По словам Трампа, Кирк был одним из немногих, кто действительно понимал и поддерживал молодёжь Америки.

По данным правоохранительных органов, стрельба велась с крыши одного из зданий кампуса, находившегося примерно в шестидесяти метрах от сцены. На данный момент полиция и ФБР продолжают расследование. Ранее были задержаны двое подозреваемых, однако позже их отпустили — стрелок остаётся на свободе.

Гибель Кирка вызвала широкий резонанс в США. Он был известен как один из наиболее заметных сторонников Дональда Трампа, активно выступал в университетских городках, проводил дебаты и общался со студентами. Его выступления и видеоролики часто набирали миллионы просмотров в социальных сетях.

В 10:30 мск в новость внесены изменения: добавлено видео

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.09.2025, 19:21
    Гость: Во всем мире происходят близкие по сценариям процессы

    Кеннеди и Хрущева жестоко наказали. Теперь Кирк. Интересно, кто будет с другой стороны?

  2. 11.09.2025, 18:45
    Гость: stalker

    Не надо за других говорить. Никто тебе такого права не давал. Говори за себя и выражай только свое мнение. Для тебя этот певец не авторитет, а другим он нравится. А главное, цитата из его песни как нельзя кстати к случившемуся подходит. И стрелки не надо на Россию переводить по принципу "сам дурак". Это называется тему разговора в сторону уводить. Дешёвый прием.

  5. 11.09.2025, 16:28
    Гость: Питон

    Нынешняя американская администрация и президент США могут воспользоваться случаем убийства своего сторонника и начать массовые репрессии в стране против своих противников демократов обвинив их в заговоре против нынешней власти. По аналогии в СССР когда 1 декабря 1934г в Ленинграде был убит видный большевик Сергей Миронович Киров. В его убийстве обвинили бывших сторонников царского режима, белогвардейцев и офицеров царской армии которые остались в стране и не уехали, которые якобы готовили заговор против советской властей. Наши родственники тогда тоже пострадали, замерзли живьем в железной клетке пока их везли после ареста. После этого, собственно и начались известные сталинские чистки партийных и военных рядов 30х и 40х годов, когда под раздачу попали тысячи партийных функционеров, генералов и хозяйственных руководителей. Якобы незаконно пострадавших или по ошибки было крайне мало со всеми арестованными разбирались, а в основном все были наказы по делу. А вы сейчас на улицу высунетесь, сколько чинуш, генералов и мэров воров и взяточников расплодилось, и тогда также было только же но их сейчас не трогают, кто платят откаты властям, все на своих местах и живут припеваючи. Пострадали только единицы, которые не поделились, позволили критику власти или метили занять кресло своего босса. И то вскоре были выпущены за «примерное поведение», они даже на зоне ухитряются занять теплые и блатные места, никто до конца срока даже не досидел. И все конфискованное им вернули дома и деньги.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Россияне будут чаще платить за депортацию нелегалов
Дмитрий Медведев © Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев приехал на границу с Финляндией и НАТО
© KM.RU, Кирилл Зыков
В Москве проходит крестный ход во главе с патриархом Кириллом
Стоп-кадр из видеотрансляции
Медведев: из Финляндии вылепили «анти-Россию» быстрее, чем из Украины
Избранное
Что на космодроме Байконур пока еще действует и не разграблено?
«"Умное голосование". Что творится в мозгах обычного российского гражданина»
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников
«Скоро всей вашей Америке кирдык»: братья по полушарию готовят неприятный сюрприз для США
Михаил Бугаев («Гран-КуражЪ»): «Дату возможного конца света я взял не из воздуха»
Вадим Самойлов выразил суть русской души на Дне флага России
Таджикистан: между трех морей
КНДР и Россия: размышления к 75-летию северокорейской государственности
Угарный гаZzz... «Дурдом какой-то» (интернет-релиз)
Директор NASA показал, сколько стоит Рогозин
Александр Кушнир: «В своей новой книге я показываю «Аквариум» под разной подсветкой»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации