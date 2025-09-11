Убит один из сторонников Трампа, консервативный активист Чарли Кирк

07:53 11.09.2025

10 сентября в американском штате Юта во время публичного выступления в Университете Ютинской долины был застрелен известный консервативный активист Чарли Кирк, сооснователь организации Turning Point USA.

Выстрел прозвучал примерно через двадцать минут после начала мероприятия, входившего в тур Кирка «Возвращение Америки». Пуля поразила его в шею, после чего политик был срочно госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

О смерти Кирка сообщил президент США Дональд Трамп, назвав его «легендарной личностью» и распорядившись приспустить флаги по всей стране. По словам Трампа, Кирк был одним из немногих, кто действительно понимал и поддерживал молодёжь Америки.

По данным правоохранительных органов, стрельба велась с крыши одного из зданий кампуса, находившегося примерно в шестидесяти метрах от сцены. На данный момент полиция и ФБР продолжают расследование. Ранее были задержаны двое подозреваемых, однако позже их отпустили — стрелок остаётся на свободе.

Гибель Кирка вызвала широкий резонанс в США. Он был известен как один из наиболее заметных сторонников Дональда Трампа, активно выступал в университетских городках, проводил дебаты и общался со студентами. Его выступления и видеоролики часто набирали миллионы просмотров в социальных сетях.

